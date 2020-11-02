Как снять арест на движимое и недвижимое имущество должника - советы Минюста

В порядке обеспечения иска или в рамках исполнительного производства часто накладывается арест на движимое и недвижимое имущество должника.
Как пишет Минюст на странице в FACEBOOK, в случае завершения исполнительного производства он снимается, отменяются другие принятые исполнителем меры принудительного исполнения решения, а также производятся другие действия, необходимые в связи с завершением исполнительного производства.
Что делать. Лицо, считающее, что имущество, на которое наложен арест, принадлежит ему, а не должнику, может обратиться в суд с иском о признании права собственности на это имущество и о снятии с него ареста.
В случае принятия судом решения о снятии ареста с имущества – он снимается по постановлению исполнителя не позднее следующего дня, когда ему стало известно о таких обстоятельствах.
Сроки снятия ареста. Исполнитель обязан снять арест со счета должника не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от банка документов, подтверждающих, что на средства, находящиеся на счете, запрещено обращать взыскание согласно Закону “Об исполнительном производстве” .
С имущества должника может быть снят арест по постановлению начальника соответствующего отдела государственной исполнительной службы, которому непосредственно подчинен государственный исполнитель, если выявлено нарушение порядка наложения ареста, установленного настоящим Законом.
При наличии письменного заключения эксперта, субъекта оценочной деятельности, предприятия о невозможности или нецелесообразности реализации арестованного имущества должника в связи со значительной степенью его износа, повреждения или в случае если расходы, связанные с обращением на такое имущество взыскания, превышают денежную сумму, за которую оно может быть реализовано, арест с имущества должника может быть снят по постановлению исполнителя.
Во всех других случаях арест с имущества или средств может быть снят по решению суда.
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