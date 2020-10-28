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Газ в Украине будут считать по-новому

Газ в Украине будут считать по-новому

До конца 2020 года Оператор газохранилищ Украины планирует ввести в промышленную эксплуатацию программный комплекс, который автоматически собирает и анализирует данные приборов учета объема и качества природного газа в единицах энергии (кВт).

Согласно прогнозам, в следующем году украинские газохранилища будут готовы к переводу системы учета газа с кубических метров на кВт⋅ час. Такой стандарт принят в странах ЕС, сообщила пресс-служба “Укртрансгаза”.

В то же время в течение 2021-2025 годов на 9 украинских хранилищах установят узлы замера газа, которые позволят отслеживать качественные и физико-химические характеристики газа в онлайн-режиме. Газ смогут учитывать и в физических, и в энергетических единицах.

В Укртрансгазе отметили, что переход к учету газа в понятном для европейцев формате станет шагом на пути к евроинтеграции.

Инициатива о переходе к учету газа в единицах энергии содержится в законопроекте № 2553, готовящемся ко 2-му чтению. Законопроект был принят в 1-м чтении летом текущего года.

Справка Finance.ua:

  • С 1 ноября компания НАК “Нафтогаз повысила цену на газ для населения. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАК “Нафтогаз”. Если сравнивать с октябрем, то цена газа выросла на 34,7%.
  • Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за сентябрь 2020 года составили 8,3 млрд грн. Это на 2,5% больше, чем в августе (8,1 млрд грн).

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По материалам Finance.UA
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