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В бюджет в октябре поступило более 65 миллиардов - Минфин

В бюджет в октябре поступило более 65 миллиардов - Минфин

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в октябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 65,1 млрд грн, роспись выполнена на 114,8%, или +8,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что основными платежами, за счет которых произошло перевыполнение, стали: НДС (+5,8 млрд), налог на доходы физических лиц и военный сбор (+1,5 млрд), акцизный налог с табачных изделий (+1,2 млрд), рентная плата за пользование недрами (+0,9 млрд).

За последние шесть месяцев 2020 года невыполнение бюджетной росписи по сравнению с январем-апрелем сократилось на 42,6 млрд грн – до «минус» 1,6 млрд гривен. В итоге кумулятивный показатель выполнения по итогам января-октября улучшился до 99,8% (в январе-апреле 2020 года выполнение составило 86,1%, или «минус» 44,2 млрд грн).

По материалам УКРИНФОРМ
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