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Как работает сервис выдачи кредитов онлайн Zecredit

ZeCredit — финансовая организация, предоставляющая населению услуги по выдаче кредитов онлайн с быстрым зачислением денежных средств на банковскую карту заемщика. Благодаря удобному формату работы, кредиты доступны для всех жителей Украины – от далеких сел до мегаполисов. Ведь для оформления достаточно иметь смартфон или любой другой гаджет с выходом в интернет. График работы компании в режиме 24х7 позволяет получить нужную сумму денег в любое время суток, не выходя из дома.

Для получения первого займа нужно всего лишь оставить заявку на сайте и заполнить анкету. Без залогов, поручителей и справок о доходах. Только минимум документов – ваш паспорт и идентификационный код (ИНН). Кредиты от ZeСredit доступны для лиц, достигших совершеннолетия (возраст потенциального заемщика – от 18 до 65 лет) и имеющих действующую банковскую карту, эмитированную любым украинским банком (баланс на карте – минимум 1 гривна).

Для клиентов, которые впервые кредитуются в компании, действует максимальная скидка 0% с доступной суммой 5000 грн при первой подаче заявки на кредит онлайн. В случае пролонгации займа, и/или несоблюдении срока погашения кредита онлайн, начисление процентов осуществляется по той же процентной ставке, без штрафов и пени. То есть, сервис Зекредит работает максимально прозрачно и честно для своих клиентов, сохраняя безупречную репутацию на рынке микрофинансирования.

Преимущества онлайн кредита в ZeCredit:
- максимальная сумма кредита – 12000 гривен для постоянных клиентов;
- срок выдачи кредита – от 7 до 30 дней;
- деньги поступают сразу на банковскую карту после согласования заявки;
- всего два документа для получения займа – ИНН и паспорт гражданина Украины;
- пролонгация кредитного договора – по первому требованию заемщика;
- удобные способы погашения: персональный кабинет на сайте ZeCredit, касса ближайшего банка или терминалы ПриватБанка;
- Программа лояльности, позволяющая получить деньги взаймы по сниженной процентной ставке и продлить срок пользования кредитом на льготных условиях, а также участвовать в постоянных розыгрышах призов и получать индивидуальные скидки по промокодам;
- возможность оформления реструктуризации кредита по просьбе клиента.

Кредиты под маркой ZeCredit выдаются через ООО «Финансовая компания «Инвеструм», которая работает на рынке финансовых услуг с октября 2018 года (свидетельство Нацкомфинуслуг про регистрацию серии ФК №1107 от 03.10.2018 г., выдано на основании распоряжения НКРРФП №1759 от 03.10.2018 г. Лицензии выданы распоряжением Нацкомфинуслуг №1920 от 30.10.2018 г.).

Для компании очень важно, чтобы клиенту была оказана максимальная поддержка и предоставлена, при необходимости, консультация. Менеджеры сервиса Зекредит работают ежедневно для своевременной помощи, а также решения вопросов, которые могут возникнут у клиента при оформлении, оплате, пролонгации либо просрочке кредита онлайн.

ZeCredit всегда идет навстречу своим заемщикам, детально изучая их договора и совместно принимая решения, которые помогут клиенту решить финансовые нюансы без ущемления их жизненного обихода.

По материалам ZeCredit
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