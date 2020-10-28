Как работает сервис выдачи кредитов онлайн Zecredit

ZeCredit — финансовая организация, предоставляющая населению услуги по выдаче кредитов онлайн с быстрым зачислением денежных средств на банковскую карту заемщика. Благодаря удобному формату работы, кредиты доступны для всех жителей Украины – от далеких сел до мегаполисов. Ведь для оформления достаточно иметь смартфон или любой другой гаджет с выходом в интернет. График работы компании в режиме 24х7 позволяет получить нужную сумму денег в любое время суток, не выходя из дома.
Для получения первого займа нужно всего лишь оставить заявку на сайте и заполнить анкету. Без залогов, поручителей и справок о доходах. Только минимум документов – ваш паспорт и идентификационный код (ИНН). Кредиты от ZeСredit доступны для лиц, достигших совершеннолетия (возраст потенциального заемщика – от 18 до 65 лет) и имеющих действующую банковскую карту, эмитированную любым украинским банком (баланс на карте – минимум 1 гривна).
Для клиентов, которые впервые кредитуются в компании, действует максимальная скидка 0% с доступной суммой 5000 грн при первой подаче заявки на кредит онлайн. В случае пролонгации займа, и/или несоблюдении срока погашения кредита онлайн, начисление процентов осуществляется по той же процентной ставке, без штрафов и пени. То есть, сервис Зекредит работает максимально прозрачно и честно для своих клиентов, сохраняя безупречную репутацию на рынке микрофинансирования.
Преимущества онлайн кредита в ZeCredit:
- максимальная сумма кредита – 12000 гривен для постоянных клиентов;
- срок выдачи кредита – от 7 до 30 дней;
- деньги поступают сразу на банковскую карту после согласования заявки;
- всего два документа для получения займа – ИНН и паспорт гражданина Украины;
- пролонгация кредитного договора – по первому требованию заемщика;
- удобные способы погашения: персональный кабинет на сайте ZeCredit, касса ближайшего банка или терминалы ПриватБанка;
- Программа лояльности, позволяющая получить деньги взаймы по сниженной процентной ставке и продлить срок пользования кредитом на льготных условиях, а также участвовать в постоянных розыгрышах призов и получать индивидуальные скидки по промокодам;
- возможность оформления реструктуризации кредита по просьбе клиента.
Кредиты под маркой ZeCredit выдаются через ООО «Финансовая компания «Инвеструм», которая работает на рынке финансовых услуг с октября 2018 года (свидетельство Нацкомфинуслуг про регистрацию серии ФК №1107 от 03.10.2018 г., выдано на основании распоряжения НКРРФП №1759 от 03.10.2018 г. Лицензии выданы распоряжением Нацкомфинуслуг №1920 от 30.10.2018 г.).
Для компании очень важно, чтобы клиенту была оказана максимальная поддержка и предоставлена, при необходимости, консультация. Менеджеры сервиса Зекредит работают ежедневно для своевременной помощи, а также решения вопросов, которые могут возникнут у клиента при оформлении, оплате, пролонгации либо просрочке кредита онлайн.
ZeCredit всегда идет навстречу своим заемщикам, детально изучая их договора и совместно принимая решения, которые помогут клиенту решить финансовые нюансы без ущемления их жизненного обихода.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как в Европе: ФГВФЛ рассказал о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладов7 ч. назад - 2049 9
Налог на недвижимость хотят изменить: к чему приведут нововведения (инфографика)Вчера, 09:08 - 28563 9
С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7% (инфографика)8 ч. назад - 1520 8
В парламенте подсчитали, как "налог на Google" пополнит бюджет УкраиныОколо часа назад - 419 2
Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехатьВчера, 13:16 - 3674 2
Как заказать поверку счетчиковВчера, 20:10 - 2687
Как в Европе: ФГВФЛ рассказал о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладов7 ч. назад - 2049 9
Автоэксперты назвали надежные б/у автомобилиВчера, 19:00 - 1713
Антирекорд гривны: что ждать от курса на этой неделе?6 ч. назад - 1709 1
С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7% (инфографика)8 ч. назад - 1520 8
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)5 ч. назад - 255
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 753 3
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 666
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1033
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 849