На повышение зарплат медикам за два месяца направили более 2,5 млрд гривен

На повышение зарплат медицинских работников в сентябре и октябре направили более 2,5 млрд гривен. Средства выплатила Национальная служба здоровья.

Об этом сообщает правительственный портал.

Больше всего средств на повышение зарплат получили медицинские учреждения:

Киева – более 216 млн гривен,

Днепропетровской области – более 209 млн гривен;

Харьковской – 171 млн гривен.

“Национальная служба здоровья Украины уже выплатила более 2,5 млрд гривен на повышение заработных плат медицинских работников в сентябре и октябре. Деньги получили 1596 медучреждений специализированной помощи”, – говорится в сообщении.