На повышение зарплат медикам за два месяца направили более 2,5 млрд гривен

На повышение зарплат медицинских работников в сентябре и октябре направили более 2,5 млрд гривен. Средства выплатила Национальная служба здоровья.
Об этом сообщает правительственный портал.
Больше всего средств на повышение зарплат получили медицинские учреждения:
“Национальная служба здоровья Украины уже выплатила более 2,5 млрд гривен на повышение заработных плат медицинских работников в сентябре и октябре. Деньги получили 1596 медучреждений специализированной помощи”, – говорится в сообщении.Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала года и составила почти 12 тысяч гривен.
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