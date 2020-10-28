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На повышение зарплат медикам за два месяца направили более 2,5 млрд гривен

На повышение зарплат медикам за два месяца направили более 2,5 млрд гривен

На повышение зарплат медицинских работников в сентябре и октябре направили более 2,5 млрд гривен. Средства выплатила Национальная служба здоровья.

Об этом сообщает правительственный портал.

Больше всего средств на повышение зарплат получили медицинские учреждения:

  • Киева – более 216 млн гривен,
  • Днепропетровской области – более 209 млн гривен;
  • Харьковской – 171 млн гривен.

“Национальная служба здоровья Украины уже выплатила более 2,5 млрд гривен на повышение заработных плат медицинских работников в сентябре и октябре. Деньги получили 1596 медучреждений специализированной помощи”, – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала года и составила почти 12 тысяч гривен.

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По материалам Finance.UA
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