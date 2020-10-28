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Минимальная зарплата: какие повышения заложили в бюджет-2021

Минимальная зарплата: какие повышения заложили в бюджет-2021

С 1 января 2021 года минимальная зарплата (МЗП) вырастет до 6 тыс. грн, а с 1 июля – до 6,5 тыс. гривен. Такое повышение обойдется бюджету в более 41 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в FACEBOOK.

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“В госбюджете закладывается поэтапное поднятие минимальной заработной платы, что соответствует имеющимся экономическим условиям”, – говорится в сообщении.

Этапы повышения:

  • с 1 января 2021 года минимальная зарплата вырастет с нынешних 5 тыс. грн до 6 тыс. грн;
  • с 1 июля следующего года – до 6,5 тыс. гривен.

Как отмечается, такое повышение в общем итоге обходится бюджету в свыше 41 млрд гривен, и обеспечит рост оплаты труда медикам, учителям и другим работникам бюджетной сферы

В Минфине отмечают, что повышение МЗП стимулирует рост потребительского спроса, обеспечивает детенизацию «серых» зарплат. Это позволит повысить поступления в бюджет Пенсионного фонда, укрепить стабильность бюджетной и пенсионной систем, а также улучшит защиту трудовых и социальных прав граждан. А главное – поднятие минимальной заработной платы позволит улучшить качество жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

Справка Finance.ua:

  • Как заявлял Зеленский, в условиях рыночной экономики государство не может устанавливать цены на продукты питания, но увеличивает минимальную заработную плату, чтобы у граждан возросли доходы.
  • По прогнозам Всемирного банка, инициатива правительства Украины по увеличению минимальной заработной платы в 2021 году может привести к увеличению бюджетного дефицита до более чем 6,0% от ВВП. Кроме того, повышение минимальной зарплаты приведет к росту общих потребностей в финансировании до более чем 13% от ВВП.
  • Соотношение минимальной и средней заработной платы в Украине в 2021 году вырастет с нынешних 45% до 48%. При этом останется заметно меньше, чем “в других странах мира”. Кроме того, минималка не достигнет уровня “критической зарплаты” для бизнеса.

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По материалам Finance.UA
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