5 фактов, которые нужно знать о трудовых книжках (инфографика)

Мир стремительно диджитализируется, поэтому на повестке дня – переход от бумажных к электронным трудовым книжкам. Пока бумажная трудовая книжка остается основным документом о трудовой деятельности работника и она же делает возможной реализацию определенных его прав. И независимо от того, в какой форме будет фиксироваться трудовой путь человека, некоторые правила будут действовать и в дальнейшем.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости Украины.

В ведомстве обратили внимание на некоторые гарантии, связанные с ведением трудовых книжек:

1. Внесение записи в трудовую книжку – элемент оформления трудовых отношений.

Трудовые книжки ведутся на всех работников, которые работают на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности или у физлица более 5 дней, в том числе и лиц, которые являются совладельцами (владельцами) предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, сезонных и временных работников, а также внештатных работников при условии, если они подлежат государственному социальному страхованию.

Без трудовой книжки принимаются на работу только те лица, которые трудоустраиваются впервые. Работникам, которые приходят на работу впервые, трудовая книжка оформляется не позднее 5 дней с даты принятия на работу.

2. Трудовая книжка фиксирует все профессиональные достижения работника.

В трудовую книжку вносятся, в частности, сведения о работе, переводе на другую постоянную работу, увольнении; сведения о награждении и поощрении: о награждении госнаградами и знаками отличия, поощрения за успех в работе и другие поощрения; сведения об открытии, на которые выданы дипломы, об изобретениях и рационализаторских предложениях и о выплаченных в связи с этим вознаграждениях.

Сведения о взыскании в трудовую книжку не заносятся.

3. Трудовая книжка дополнительно способствует реализации права на пенсию.

Сейчас Пенсионный фонд Украины ведет электронный реестр застрахованных лиц. Однако законодательство устанавливает дополнительные гарантии, связанные с наличием страхового стажа.

Если работник имеет право на пенсию по возрасту на льготных условиях, запись в трудовой книжке делается на основании приказа, изданного по результатам аттестации рабочих мест и должна соответствовать наименованию списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение.

4. Выдача и заполнение трудовой книжки имеет важное значение при увольнении.

Собственник или уполномоченный им орган обязан в день увольнения выдать работнику надлежаще оформленную трудовую книжку и произвести с ним расчет.

Если неправильная формулировка причины увольнения в трудовой книжке препятствовала дальнейшему трудоустройству работника, орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате ему среднего заработка за время вынужденного прогула.

В случае задержки выдачи трудовой книжки по вине собственника или уполномоченного им органа работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула.

5. Трудовая книжка обеспечивает получение услуг в период безработицы.

Для получения статуса зарегистрированного безработного лицо, которое ищет работу, среди прочих документов, подает в центр занятости трудовую книжку.

Зарегистрированный безработный обязан при каждом посещении Центра занятости иметь с собой трудовую книжку и документ, удостоверяющий личность.

В трудовой книжке безработного должностное лицо центра занятости делает запись о начале, возобновлении, сокращении и прекращении выплаты помощи по безработице.

В случае прекращения выплаты пособия по безработице все записи, внесенные в трудовую книжку лица, удостоверяются личной подписью должностного лица и печатью центра занятости.