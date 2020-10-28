«Бізнес Позику выбирай - деньги выигрывай!» Победили самые лучшие

Почти два месяца проходил розыгрыш “БІЗНЕС ПОЗИКУ обирай — ГРОШІ вигравай”. И уже известны имена победителей.
В программе могли принять участие представители малого бизнеса, зарегистрированные как СПД, и выиграть 50 000 грн, 20 000 грн и 10 000 грн.
В конце розыгрыша компания “Бізнес Позика” и финансовый портал Finance.ua проанализировали деятельность участников и выбрали победителей.
Главным критерием была реалистичность и потенциальная выгода использования выигрыша для бизнеса. Было важно, чтобы стратегия использования выигранных средств была максимально продумана и понятна, с четкими шагами применения выигрыша.
Победитель — 1 место
Первое место заняла Сирант Елена Владимировна и ее компания Triada Cleaning. ИНН: 3108420669. Она выиграла 50 000 гривен.
Клининг — это бизнес, деньги в котором действительно достаются тяжелым трудом. Вдвойне приятно, когда такой бизнес не только успешный и может похвастаться сотрудничеством с такими гигантами, как АТБ, но искренне желает сделать мир чище для детей.
Выигранные средства будут использованы на инициативу “Клининг в государственных учебных заведениях”.
Победитель — 2 место
Второе место заняла Бандура Ирина Александровна, которая занимается производством готового продукта животноводства (яйца перепелиные). ИНН: 2752315163.
Фирма Ирины Александровны уникальна тем, что единственная на Волыне имеет официально зарегистрированную мощность оператора рынка.
Важно отметить, что производство обеспечено регулярным ветеринарным сопровождением. О качестве продукции говорит также и то, что на фирме проводится необходимый лабораторный ветеринарно-санитарный контроль и комплекс лабораторных исследований.
Организация имеет свою логистику и производственную мощность.
Выигранные средства будут использованы для того, чтобы приобрести оборудование на развитие перерабатывающей составляющей бизнеса: промышленный вакууматор для изготовления нового продукта-мяса перепелиного охлажденного, вакуумированного и копченого. Установка такого оборудования позволит создать еще один продукт для бизнеса.
Победитель — 3 место
Третье место заняла Демченко Мария Николаевна и ее примерный семейный бизнес многодетной семьи, которая развивает свое собственное дело — бренд женской одежды Oresstas. ИНН: 3553009103.
Семь девушек и один юноша этой семьи работают над бизнесом. Активно участвуют в выставках “ВсіСвої”, дизайн-маркете “Гешефт” и др. Для изготовления одежды эта семья использует трикотаж высокого качества. В планах у семьи развивать свое дело, вводить мужские модели и модели для семей.
Выигранные средства будут использованы на покупку нового оборудования.
Для компании “Бізнес Позика” такой розыгрыш был возможностью в очередной раз помочь малому бизнесу, его развитию, особенно в такие сложные времена.
“Бізнес Позика” благодарна всем, кто принял участие в розыгрыше! А победителям желает, чтобы выигрыш эффективно повлиял на их собственное дело.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на недвижимость хотят изменить: к чему приведут нововведения (инфографика)Вчера, 09:08 - 22090 7
Как в Европе: ФГВФЛ рассказал о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладов3 ч. назад - 1338 5
С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7% (инфографика)4 ч. назад - 1150 5
Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехатьВчера, 13:16 - 3392 2
Шмыгаль: Средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала годаВчера, 16:00 - 426 2
Эксперты рассказали, когда снизятся цены на электромобилиВчера, 15:00 - 2653
Как заказать поверку счетчиковВчера, 20:10 - 2414
Долговую расписку нужно заверять у нотариусаВчера, 17:00 - 2018
Автоэксперты назвали надежные б/у автомобилиВчера, 19:00 - 1643
Как в Европе: ФГВФЛ рассказал о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладов3 ч. назад - 1338 5
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)2 ч. назад - 173
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 715 2
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 634
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 994
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 834