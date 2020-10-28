«Бізнес Позику выбирай - деньги выигрывай!» Победили самые лучшие

Почти два месяца проходил розыгрыш “БІЗНЕС ПОЗИКУ обирай — ГРОШІ вигравай”. И уже известны имена победителей.

В программе могли принять участие представители малого бизнеса, зарегистрированные как СПД, и выиграть 50 000 грн, 20 000 грн и 10 000 грн.

В конце розыгрыша компания “Бізнес Позика” и финансовый портал Finance.ua проанализировали деятельность участников и выбрали победителей.

Главным критерием была реалистичность и потенциальная выгода использования выигрыша для бизнеса. Было важно, чтобы стратегия использования выигранных средств была максимально продумана и понятна, с четкими шагами применения выигрыша.

Победитель — 1 место

Первое место заняла Сирант Елена Владимировна и ее компания Triada Cleaning. ИНН: 3108420669. Она выиграла 50 000 гривен.

Клининг — это бизнес, деньги в котором действительно достаются тяжелым трудом. Вдвойне приятно, когда такой бизнес не только успешный и может похвастаться сотрудничеством с такими гигантами, как АТБ, но искренне желает сделать мир чище для детей.

Выигранные средства будут использованы на инициативу “Клининг в государственных учебных заведениях”.

Победитель — 2 место

Второе место заняла Бандура Ирина Александровна, которая занимается производством готового продукта животноводства (яйца перепелиные). ИНН: 2752315163.

Фирма Ирины Александровны уникальна тем, что единственная на Волыне имеет официально зарегистрированную мощность оператора рынка.

Важно отметить, что производство обеспечено регулярным ветеринарным сопровождением. О качестве продукции говорит также и то, что на фирме проводится необходимый лабораторный ветеринарно-санитарный контроль и комплекс лабораторных исследований.

Организация имеет свою логистику и производственную мощность.

Выигранные средства будут использованы для того, чтобы приобрести оборудование на развитие перерабатывающей составляющей бизнеса: промышленный вакууматор для изготовления нового продукта-мяса перепелиного охлажденного, вакуумированного и копченого. Установка такого оборудования позволит создать еще один продукт для бизнеса.

Победитель — 3 место

Третье место заняла Демченко Мария Николаевна и ее примерный семейный бизнес многодетной семьи, которая развивает свое собственное дело — бренд женской одежды Oresstas. ИНН: 3553009103.

Семь девушек и один юноша этой семьи работают над бизнесом. Активно участвуют в выставках “ВсіСвої”, дизайн-маркете “Гешефт” и др. Для изготовления одежды эта семья использует трикотаж высокого качества. В планах у семьи развивать свое дело, вводить мужские модели и модели для семей.

Выигранные средства будут использованы на покупку нового оборудования.

Для компании “Бізнес Позика” такой розыгрыш был возможностью в очередной раз помочь малому бизнесу, его развитию, особенно в такие сложные времена.

“Бізнес Позика” благодарна всем, кто принял участие в розыгрыше! А победителям желает, чтобы выигрыш эффективно повлиял на их собственное дело.