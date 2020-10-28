Антирекорд гривны: что ждать от курса на этой неделе?

В прошлую пятницу украинская гривна установила антирекорд в паре с долларом США. Последний раз подобные значения были в январе 2018 года. Регулятор потратил на поддержание курса 208,36 млн долларов, но этого явно мало и спрос по-прежнему превышает предложение. В пятницу доллар США против гривны завершил торги на отметке в 28,52, а евро достиг уровня 32,30 гривны.

В среднем европейские индексы просели на 10% по итогам прошлой недели.

Такая динамика вызывает опасения, приводит к увеличению спроса на защитные активы и уходу с рисковых, говорит Максим Пархоменко, аналитик Альпари. Гривна (как рисковый актив) от этого страдает, в том числе.

“При более сильном падении на мировых рынках – гривна попадет в еще большую опалу и как следствие может повториться мартовское падение нашей валюты. Только на этот раз это будет проходить без интервенций НБУ, что может привести к более быстрому падению курса”, – говорит эксперт.

С его слов, на этой неделе курс гривны продолжит снижаться и достигнет отметки в 28,75 грн за доллар.

По мнению Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, на курс национальной валюты оказывает давление множество факторов. Эпидемиологическая ситуация ухудшается – едва не каждый день обновляется рекорд по числу новых заболеваний COVID-19. В Великобритании в выходные был объявлен локдаун, а до этого подобные меры приняла Франция. Растет риск введения аналогичных мер и в Украине. Конфликт между Конституционным судом Украины (КСУ) и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) привел к тому, что под угрозой оказался безвизовый режим с ЕС. Остается неопределенность и относительно очередного транша от МВФ, поскольку уровень бюджетного дефицита в 6,0% на 2021 год, по мнению Фонда, неприемлем.

“У НБУ достаточно ресурсов для стабилизации курса национальной валюты, но ее “слабость” выгодна для экономики страны, поэтому с начала года доллар США укрепился относительно гривны на 20%”, – подчеркивает эксперт.