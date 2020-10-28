0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 611 0

Антирекорд гривны: что ждать от курса на этой неделе?

Антирекорд гривны: что ждать от курса на этой неделе?

В прошлую пятницу украинская гривна установила антирекорд в паре с долларом США. Последний раз подобные значения были в январе 2018 года. Регулятор потратил на поддержание курса 208,36 млн долларов, но этого явно мало и спрос по-прежнему превышает предложение. В пятницу доллар США против гривны завершил торги на отметке в 28,52, а евро достиг уровня 32,30 гривны.

В среднем европейские индексы просели на 10% по итогам прошлой недели.

Такая динамика вызывает опасения, приводит к увеличению спроса на защитные активы и уходу с рисковых, говорит Максим Пархоменко, аналитик Альпари. Гривна (как рисковый актив) от этого страдает, в том числе.

“При более сильном падении на мировых рынках – гривна попадет в еще большую опалу и как следствие может повториться мартовское падение нашей валюты. Только на этот раз это будет проходить без интервенций НБУ, что может привести к более быстрому падению курса”, – говорит эксперт.

С его слов, на этой неделе курс гривны продолжит снижаться и достигнет отметки в 28,75 грн за доллар.

По мнению Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, на курс национальной валюты оказывает давление множество факторов. Эпидемиологическая ситуация ухудшается – едва не каждый день обновляется рекорд по числу новых заболеваний COVID-19. В Великобритании в выходные был объявлен локдаун, а до этого подобные меры приняла Франция. Растет риск введения аналогичных мер и в Украине. Конфликт между Конституционным судом Украины (КСУ) и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) привел к тому, что под угрозой оказался безвизовый режим с ЕС. Остается неопределенность и относительно очередного транша от МВФ, поскольку уровень бюджетного дефицита в 6,0% на 2021 год, по мнению Фонда, неприемлем.

“У НБУ достаточно ресурсов для стабилизации курса национальной валюты, но ее “слабость” выгодна для экономики страны, поэтому с начала года доллар США укрепился относительно гривны на 20%”, – подчеркивает эксперт.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.