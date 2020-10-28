НАПК прекращает проверки в "Укравтодоре" и "Энергоатоме"

Из-за решения Конституционного суда Украины от 27 октября прекращены проверки организации работы по предотвращению коррупции в Укравтодоре, Энергоатоме, АРМА и Секретариате уполномоченного ВРУ по правам человека.

Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в FACEBOOK.

«В соответствии с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) лишено права проводить проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции.

Таким образом НАПК прекращает плановые проверки в: Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор); Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА); Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека; внеплановую проверку в Государственном предприятии «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», – говорится в сообщении.

Как объяснили в НАПК, проведение указанных проверок приостанавливается до законодательного урегулирования этого вопроса.

У НАПК также дополнительно до конца 2020 года были плановые проверки в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра; Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы; Счетной палате Украины.

«Это еще одно из сокрушительных последствий решения Конституционного суда для антикоррупционной инфраструктуры в Украине. В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений Закона «О предотвращении коррупции», – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) до сих пор не может проверять декларации чиновников, несмотря на возобновление доступа к Реестру деклараций, поскольку Агентство лишено таких полномочий из-за решения Конституционного суда от 27 октября относительно отдельных положений антикоррупционного законодательства.

В НАПК отмечают, что решение КСУ поставило под вопрос проверку отчетов политических партий, что особенно важно после избирательного процесса. Кроме этого, оно остановило механизмы разоблачения конфликта интересов у должностных лиц, выявление коррупции в государственных предприятиях и работу обличителей коррупции.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

В частности, эта статья устанавливает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

28 октября НАПК во исполнение решения Конституционного суда Украины закрыло доступ к Реестру деклараций. В Агентстве заявили, что судьи КС приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство выявило в нескольких из них признаки декларирования недостоверной информации.

29 октября Владимир Зеленский объявил о созыве срочного закрытого заседания СНБО для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.

30 октября глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О возобновлении доверия к конституционному судопроизводству», которым предлагается признать, что решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года является «ничтожным» (не создающим правовых последствий), как такое, которое принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

Кроме того, предполагается, что полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им упомянутого решения, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.

1 ноября в НАПК отреагировали на заявление председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента Группы государств против коррупции (GRECO) Марина Мрчелы, которые 31 октября направили письмо Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, где предостерегли Украину от нарушения Конституции в случае принятия президентского законопроекта, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.

В НАПК отметили, что решая вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы, следует учесть, что оно невозможно при условии неизменности решения КСУ.