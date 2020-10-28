Межбанк: евро будет самым спекулятивным инструментом

В этот понедельник на украинский валютный рынок будут влиять две основные группы факторов: внутренних и внешних.

Из сугубо местных факторов можно выделить:

1. Начало нового отчетного периода. Клиенты будут подводить итоги октября, окончательно определяться с планами на ноябрь и обычно “эффект первого рабочего дня месяца” приводит к снижению статистики торгов. По прогнозам, 2 ноября объем операций на межбанке составит до $120-160 млн при заключении до 380-440 сделок;

2. Хозяйственные операции клиентов и начало периода покупки валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов. Учитывая фактор начала месяца клиенты-экспортеры будут тратить еще имеющуюся у них гривну от возмещений НДС, а часть компаний будет закрывать текущие операции по оплате аренды, закупки сырья и материалов и т.д. Особого предложения валюты мы сегодня на межбанке не ожидаем. А вот покупатели, напуганные постепенным ростом курса, будут стараться закрыть свои валютные расчеты оперативно. Это приведет к превышению спроса на валюту над предложением и будет работать против гривны. В ближайшие дни к ним присоединятся еще и “дочки” иностранных компаний по покупке доллара и евро для вывода дивидендов, что тоже не сыграет в пользу нацвалюты.

3. Поведение спекулянтов и Нацбанка. Спекулянты постараются воспользоваться низкими объемами торгов и “покачать” курс в течение дня. А регулятору придется в случае новых перекосов спроса и предложения снова выходить на межбанк с интервенциями по сглаживанию колебаний;

4. Ликвидность в банковском секторе сейчас сохраняется на приемлемом уровне. Остатки на корсчетах банков на утро всех дней прошлой недели находились в пределах свыше 52 млрд гривен и этого по-прежнему полностью достаточно для закрытия банками как нормативов Нацбанка, так и для их работы на всех сегментах банковского рынка.

Из международных:

1. Фактор завтрашних выборов в США. Международные рынки лихорадит в преддверии финала президентской гонки и сегодня валютные ралли по паре евро/доллар будут существенно отражаться на котировках евро относительно гривны;

2. Предстоящее заседание ФРС США по процентной ставке. Оно пройдет 5 ноября и с учетом затем выступления ее руководителя Джерома Пауэлла на фоне уже результатов выборов в США – способно прилично “разогреть” спекулятивные игры на всех фондовых и валютных площадках мира. Это опять же приведет к лихорадке по евро и в Украине. Многие местные игроки уже сейчас начнут пытаться закрывать свои контракты в евро, чтобы минимизировать свои риски. Тем более, что руководство ЕЦБ начало говорить о продолжении политики смягчения денежно-кредитной политики на фоне новой волны пандемии.

Евро останется самым спекулятивным инструментом на украинском валютном рынке.

Курсы межбанка по прогнозу на 2 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,40 – 28,65 гривен, евро – коридор 32,90 – 33,30 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,50 / 28,52

евро – 33,27 / 33,30

Курсы валют на Межбанке

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