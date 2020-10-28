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В Германии "дочку" Tesla оштрафовали на 12 млн евро

В Германии "дочку" Tesla оштрафовали на 12 млн евро

Федеральное ведомство по охране окружающей среды (UBA) Германии оштрафовало дочернюю компанию американской компании Tesla Илона Маска на 12 млн евро.

Об этом со ссылкой на отчет Tesla за третий квартал сообщает DW.

В частности, производителя электромобилей обвинили в нарушении законодательства, касающегося вопросов обязательного приема использованных аккумуляторов.

В свою очередь представители Tesla опротестовали решение UBA и не ожидают его существенного отрицательного влияния на бизнес.

Известно, что завод Tesla в муниципалитете Грюнхайде в федеральной земле Бранденбург (ФРГ) должен заработать летом 2021 года.

Ожидается, что там будут выпускать электромобили Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен вырасти до 500 тысяч единиц в год.

Как отмечается, законодательство Германии обязывает производителей электромобилей принимать обратно аккумуляторы своих транспортных средств или привлечь к их утилизации компанию-партнера.

По материалам Дело
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