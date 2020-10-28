Число работников Amazon превысило миллион

В американской компании Amazon сейчас работает более миллиона человек.

Об этом сообщает CBS News.

Как отмечается, в третьем квартале компания наняла 250 тысяч работников. Представители Amazon объясняют это ростом спроса на электронные продажи во время пандемии коронавируса.

По словам главного финансового директора Amazon Брайана Олсавски, компания наняла «гораздо больше людей в результате роста потребительского спроса».

Как отмечается, один миллион работников — важный этап для компании, которую в 1995 году основал Джефф Безос. Сначала она осуществляла онлайн-продажу книг, однако сейчас деятельность Amazon.com охватывает почти все сферы розничной торговли, от собственной линии одежды до продуктовых магазинов.

Однако, Amazon все же имеет меньше работников, чем самый большой частный работодатель в стране — Walmart, где работают 2,2 миллиона человек во всем мире.