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Германия в ходе локдауна вольет в бизнес еще €10 миллиардов

Германия в ходе локдауна вольет в бизнес еще €10 миллиардов

На поддержку бизнеса в ходе локдауна в ноябре немецкое правительство планирует направить 10 млрд евро.

Это подтвердила в своем субботнем подкасте канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы не оставим без помощи компании и предприятия, которые попали в трудное положение вследствие нынешнего кризиса не по своей вине. Мы хотим помочь быстро, без бюрократических проволочек», – пообещала глава правительства.

По результатам совещания между федеральным и земельными правительствами 28 октября было принято решение о предоставлении очередной финансовый помощи в объеме до 10 млрд евро.

«Это выходит далеко за рамки уже существующих программ поддержки, а также включает сферы культуры», – отметила Меркель. Она также напомнила об успешных результатах предыдущих программ, которые обеспечили многочисленные рабочие места после весеннего локдауна.

В следующую среду канцлер проконсультируется с ведущими ассоциациями работодателей и промышленности по поводу того, как можно дополнительно смягчить последствия кризиса.

Меркель заверила, что федеральное правительство и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы уменьшить бремя пандемии на экономику, а следовательно, и на рабочие места.

Министры финансов и экономики Олаф Щольц и Петер Альтмайер в совместном заявлении объяснили, что чрезвычайная, «невиданная ранее» экономическая помощь может быть профинансирована за счет имеющихся средств, предназначенных на программы помощи в рамках борьбы с коронавирусом. Право на подачу заявок имеют компании, предприятия, самозанятые лица, ассоциации и учреждения, которым запрещено вести бизнес на время ограничений. Экономическая помощь выплачивается единоразово. Сумма возмещения составляет 75 процентов оборота в ноябре 2019 года для компаний, имеющих до 50 работников. Для компаний, учрежденных после ноября 2019 года, при расчете объема помощи будут учитываться объемы продаж в октябре 2020 года. Самозанятые лица имеют право использовать средние продажи за прошлый год в качестве эталонной основы.

В то же время заинтересованным малым компаниям предоставляется дополнительная помощь посредством кредитных программ от банка KfW. Он должен помогать самозанятым лицам и компаниям, у которых до 10 работников. Компании могут подать заявку на получение быстрых займов KfW на сумму до 300 тыс. евро через собственные банки, в зависимости от доходов, полученных в 2019 году.

Федеральное правительство берет на себя весь риск и освобождает немецкие банки от ответственности.

По материалам УКРИНФОРМ
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