Германия в ходе локдауна вольет в бизнес еще €10 миллиардов

На поддержку бизнеса в ходе локдауна в ноябре немецкое правительство планирует направить 10 млрд евро.
Это подтвердила в своем субботнем подкасте канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Мы не оставим без помощи компании и предприятия, которые попали в трудное положение вследствие нынешнего кризиса не по своей вине. Мы хотим помочь быстро, без бюрократических проволочек», – пообещала глава правительства.
По результатам совещания между федеральным и земельными правительствами 28 октября было принято решение о предоставлении очередной финансовый помощи в объеме до 10 млрд евро.
«Это выходит далеко за рамки уже существующих программ поддержки, а также включает сферы культуры», – отметила Меркель. Она также напомнила об успешных результатах предыдущих программ, которые обеспечили многочисленные рабочие места после весеннего локдауна.
В следующую среду канцлер проконсультируется с ведущими ассоциациями работодателей и промышленности по поводу того, как можно дополнительно смягчить последствия кризиса.
Меркель заверила, что федеральное правительство и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы уменьшить бремя пандемии на экономику, а следовательно, и на рабочие места.
Министры финансов и экономики Олаф Щольц и Петер Альтмайер в совместном заявлении объяснили, что чрезвычайная, «невиданная ранее» экономическая помощь может быть профинансирована за счет имеющихся средств, предназначенных на программы помощи в рамках борьбы с коронавирусом. Право на подачу заявок имеют компании, предприятия, самозанятые лица, ассоциации и учреждения, которым запрещено вести бизнес на время ограничений. Экономическая помощь выплачивается единоразово. Сумма возмещения составляет 75 процентов оборота в ноябре 2019 года для компаний, имеющих до 50 работников. Для компаний, учрежденных после ноября 2019 года, при расчете объема помощи будут учитываться объемы продаж в октябре 2020 года. Самозанятые лица имеют право использовать средние продажи за прошлый год в качестве эталонной основы.
В то же время заинтересованным малым компаниям предоставляется дополнительная помощь посредством кредитных программ от банка KfW. Он должен помогать самозанятым лицам и компаниям, у которых до 10 работников. Компании могут подать заявку на получение быстрых займов KfW на сумму до 300 тыс. евро через собственные банки, в зависимости от доходов, полученных в 2019 году.
Федеральное правительство берет на себя весь риск и освобождает немецкие банки от ответственности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7% (инфографика)Около часа назад - 563 5
В каких случаях видеозапись с прибора ТruCAM не является допустимым доказательством - вывод судаВчера, 11:00 - 2721 5
Налог на недвижимость хотят изменить: к чему приведут нововведения (инфографика)Вчера, 09:08 - 15127 4
Один из украинских городов хочет ограничить использование автомобилей на тяжелом топливеВчера, 00:47 - 2277 4
Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехатьВчера, 13:16 - 2974 2
Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехатьВчера, 13:16 - 2974 2
В каких случаях видеозапись с прибора ТruCAM не является допустимым доказательством - вывод судаВчера, 11:00 - 2721 5
Эксперты рассказали, когда снизятся цены на электромобилиВчера, 15:00 - 2151
Как заказать поверку счетчиковВчера, 20:10 - 2059
Долговую расписку нужно заверять у нотариусаВчера, 17:00 - 1820
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 661 1
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 603
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 970
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 815
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 1179