Должностное лицо ФГВФЛ причинило ущерб банку «Капитал» на 19 млн грн

Киевская городская прокуратура 30 октября завершила досудебное расследование в отношении бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Расследование проводилось по факту растраты активов банка ПАО «АКБ Капитал» путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый, находясь в должности уполномоченного лица Фонда по ликвидации ПАО «АКБ Капитал» и точно зная об имеющейся задолженности перед банком у кредиторов, не имея для этого оснований, подтверждал отсутствие такой задолженности у отдельных заемщиков.
“В результате указанных действий с ряда объектов залогового имущества (жилой и коммерческой недвижимости) были незаконно сняты обременение и запрет на отчуждение, что в дальнейшем привело к фактической утрате этих активов для банка. Выводами судебно-экономических экспертиз подтверждены убытки, причиненные Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму свыше 19 млн грн”, – сообщили в прокуратуре.
Подозреваемый, находясь в должности уполномоченного лица Фонда по ликвидации ПАО «АКБ Капитал», заключил договор по предоставлению несуществующих юридических услуг, что также повлекло ущерб государству.
30 октября экс-чиновнику было вручено окончательное письменное уведомление о подозрении, сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства.
Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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