НБУ возобновил продажу валюты на межбанке

Интервенции Национального банка по продаже валюты на межбанковском рынке 26-30 октября составили $147,5 млн.
Нацбанк продал $47,5 млн в ходе интервенций по лучшей цене продажи иностранной валюты (Matching), а $100 млн – по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
При этом в течение октября Нацбанк не проводил интервенции по покупке валюты.
Отметим, что 19-23 октября НБУ отказался от интервенций на межбанке впервые с июля 2020 года.
Интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 12-16 октября составили всего $1 млн. С середины сентября центробанк не проводил интервенции по покупке валюты.
С начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на $4,509 млрд и продал на $3,732 млрд. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила $777,8 млн.
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