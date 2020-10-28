Как получить выплату за самоизоляцию из-за COVID-19

Что делать, если вас заставляют писать заявление на отпуск без сохранения зарплаты на время самоизоляции из-за COVID-19? Первое – это помнить, что работодатель просто не имеет права такого требовать. Самоизоляция оплачивается – так постановил Кабмин еще в начале пандемии.

Об этом сообщает сайт “Сегодня”.

Как отмечается, на оплачиваемую самоизоляцию могут рассчитывать не только медики, но и все, кто работает официально. Для этого следует открыть листок нетрудоспособности со специальной пометкой.

“Врач, который выписывает этот листок, должен от руки написать: код 11, изоляция от COVID-19”, – отмечает Светлана Зарубина, начальник управления фонда социального страхования.

Первые пять дней оплачивает работодатель, с шестого – Фонд социального страхования. Осуществляются выплаты так же, как на привычных нам больничных. Медикам компенсируют 100% утраченного заработка. Остальным платят половину от их средней зарплаты. А вот заставлять работника уходить в отпуск за свой счет на время самоизоляции – незаконно.

“Часто такое требование связано с нежеланием нести какие-то дополнительные расходы и тратить время на оформление всей документации. Особенно, если это какое-то небольшое предприятие”, – говорит юрист Павел Богомазов.

Сохранить всю зарплату, будучи на самоизоляции из-за COVID-19, возможно, только если заранее договориться с работодателем о работе из дома.

Справка Finance.ua:

По состоянию на конец сентября 20 тысяч застрахованных лиц, из которых 5 тысяч медиков находились на самоизоляции под медицинским наблюдением – Фонд социального страхования Украины компенсировал для них потерянный за это время заработок с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

С начала пандемии Фонд направил на такие пособия 24,9 миллиона гривен.