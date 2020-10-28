0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 206 0

Как получить выплату за самоизоляцию из-за COVID-19

Как получить выплату за самоизоляцию из-за COVID-19

Что делать, если вас заставляют писать заявление на отпуск без сохранения зарплаты на время самоизоляции из-за COVID-19? Первое – это помнить, что работодатель просто не имеет права такого требовать. Самоизоляция оплачивается – так постановил Кабмин еще в начале пандемии.

Об этом сообщает сайт “Сегодня”.

Как отмечается, на оплачиваемую самоизоляцию могут рассчитывать не только медики, но и все, кто работает официально. Для этого следует открыть листок нетрудоспособности со специальной пометкой.

“Врач, который выписывает этот листок, должен от руки написать: код 11, изоляция от COVID-19”, – отмечает Светлана Зарубина, начальник управления фонда социального страхования.

Первые пять дней оплачивает работодатель, с шестого – Фонд социального страхования. Осуществляются выплаты так же, как на привычных нам больничных. Медикам компенсируют 100% утраченного заработка. Остальным платят половину от их средней зарплаты. А вот заставлять работника уходить в отпуск за свой счет на время самоизоляции – незаконно.

“Часто такое требование связано с нежеланием нести какие-то дополнительные расходы и тратить время на оформление всей документации. Особенно, если это какое-то небольшое предприятие”, – говорит юрист Павел Богомазов.

Сохранить всю зарплату, будучи на самоизоляции из-за COVID-19, возможно, только если заранее договориться с работодателем о работе из дома.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на конец сентября 20 тысяч застрахованных лиц, из которых 5 тысяч медиков находились на самоизоляции под медицинским наблюдением – Фонд социального страхования Украины компенсировал для них потерянный за это время заработок с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.
  • С начала пандемии Фонд направил на такие пособия 24,9 миллиона гривен.
  • Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают.

Страхование от коронавируса

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.