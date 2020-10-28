Как получить выплату за самоизоляцию из-за COVID-19

Что делать, если вас заставляют писать заявление на отпуск без сохранения зарплаты на время самоизоляции из-за COVID-19? Первое – это помнить, что работодатель просто не имеет права такого требовать. Самоизоляция оплачивается – так постановил Кабмин еще в начале пандемии.
Об этом сообщает сайт “Сегодня”.
Как отмечается, на оплачиваемую самоизоляцию могут рассчитывать не только медики, но и все, кто работает официально. Для этого следует открыть листок нетрудоспособности со специальной пометкой.
“Врач, который выписывает этот листок, должен от руки написать: код 11, изоляция от COVID-19”, – отмечает Светлана Зарубина, начальник управления фонда социального страхования.
Первые пять дней оплачивает работодатель, с шестого – Фонд социального страхования. Осуществляются выплаты так же, как на привычных нам больничных. Медикам компенсируют 100% утраченного заработка. Остальным платят половину от их средней зарплаты. А вот заставлять работника уходить в отпуск за свой счет на время самоизоляции – незаконно.
“Часто такое требование связано с нежеланием нести какие-то дополнительные расходы и тратить время на оформление всей документации. Особенно, если это какое-то небольшое предприятие”, – говорит юрист Павел Богомазов.
Сохранить всю зарплату, будучи на самоизоляции из-за COVID-19, возможно, только если заранее договориться с работодателем о работе из дома.
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