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В Spotify анонсировали повышение цен на подписку

В Spotify анонсировали повышение цен на подписку

Соучредитель и гендиректор стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк заявил, что компания планирует дальнейшее повышение цен для увеличения общей выручки.

Об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается, что в третьем квартале 2020 года компания получила 6 миллионов подписчиков (а общее количество подписчиков достигает 144 миллионов), однако это не оправдало планы руководства компании по прибыли.

“Повышая цены на свои услуги, Spotify может получить большие доходы на рынках, где компания считает, что пользователи и в дальнейшем будут видеть ценность в плате за подписку”, – говорится в сообщении.

“Компания не детализировала свои планы по повышению цен.

По словам Эка, хотя основным направлением работы Spotify и в дальнейшем остается рост количества пользователей, есть рынки, где услуга является более зрелой и увеличила ценность, которую она предоставляет подписчикам, в том числе благодаря своему “расширенному содержанию”, – пишет издание.

Под “расширенным содержанием” он имеет в виду, в частности, библиотеку подкастов, которая на сегодня насчитывает 1,9 млн подкастов.

“Первичные результаты указывают на то, что на рынках, где мы проверили повышение цен, наши пользователи считают, что Spotify остается исключительной ценностью, и они готовы платить больше за наши услуги”, – добавил гендиректор компании.

При этом Spotify уже протестировал рост цен на нескольких рынках, включая некоторые европейские рынки.

По материалам Економічна Правда
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