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Rozetka начала продажи собственного бренда техники - СМИ

Rozetka начала продажи собственного бренда техники - СМИ

Украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka запустил собственный бренд бытовой и полупрофессиональной техники RZTK. В ассортименте – от газонокосилок до электробритв.

Об этом ain.ua стало известно из собственных источников.

Дизайн логотипа выполнен в фирменном стиле Rozetka. Айдентику разработало агентство Fedoriv Agency: отдельный от материнского бренда логотип, примеры размещения на товарах, дизайн упаковки, лендинг и проморолики – по принципу инхаус.

Сам бренд позиционируется как “проверенная и надежная альтернатива дорогим брендам”. Как сообщили в Fedoriv Agency, RZTK входит в нижний ценовой сегмент.

RZTK – это новый уникальный бренд техники, сочетающий в своей продукции настоящее немецкое качество, инновационные корейские технологии и доступные украинские цены. Изначально он ориентирован на требовательного европейского потребителя, однако это не исключает амбиций мирового масштаба”, – говорится на Facebook-странице RZTK.

Бренд зарегистрирован в Германии, сама техника произведена в Китае. На товары бренда RZTK распространяется гарантия и сервисное обслуживание непосредственно от “Розетки”.

В компании пока не делали официальных заявлений по поводу запуска бренда.

По материалам Економічна Правда
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