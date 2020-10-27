Rozetka начала продажи собственного бренда техники - СМИ

Украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka запустил собственный бренд бытовой и полупрофессиональной техники RZTK. В ассортименте – от газонокосилок до электробритв.

Об этом ain.ua стало известно из собственных источников.

Дизайн логотипа выполнен в фирменном стиле Rozetka. Айдентику разработало агентство Fedoriv Agency: отдельный от материнского бренда логотип, примеры размещения на товарах, дизайн упаковки, лендинг и проморолики – по принципу инхаус.

Сам бренд позиционируется как “проверенная и надежная альтернатива дорогим брендам”. Как сообщили в Fedoriv Agency, RZTK входит в нижний ценовой сегмент.

“RZTK – это новый уникальный бренд техники, сочетающий в своей продукции настоящее немецкое качество, инновационные корейские технологии и доступные украинские цены. Изначально он ориентирован на требовательного европейского потребителя, однако это не исключает амбиций мирового масштаба”, – говорится на Facebook-странице RZTK.

Бренд зарегистрирован в Германии, сама техника произведена в Китае. На товары бренда RZTK распространяется гарантия и сервисное обслуживание непосредственно от “Розетки”.

В компании пока не делали официальных заявлений по поводу запуска бренда.