Tesla готовит производство грузовиков и спорткаров

Новую фабрику, где будут собирать собственные грузовики Tesla Semi, а также спортивные автомобили Роадстер, уже начала строить компания Tesla. У нее уже есть завод по производству автомобилей в США и сооружается суперзавод в Техасе, но теперь появится еще одно предприятие, сообщает УкрАвтоПром.
Tesla сообщила в документе, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что компания планирует построить завод по производству автомобилей в Соединенных Штатах, но не раскрыла конкретное место расположения.
На этой фабрике планируют складывать электрические грузовики Tesla Semi и спортивные автомобили Roadster. В финансовых отчетах за второй и третий кварталы Tesla упомянула, что построит еще одну линию по производству электрических грузовиков в Соединенных Штатах. В тех же документах говорится, что электрический грузовик Semi будет выпущен на рынок в 2021 году. Сроки выхода указывают на то, что завод уже должны начать строить, чтобы уложиться в сроки.
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