НБУ назвал сумму выплат по внешнему госдолгу в следующем году

Выплаты правительства Украины по внешним обязательствам в 2021 году превысят 5 млрд долларов. Вместе с заложенным значительным дефицитом бюджета это потребует значительного финансирования, в том числе внешнего.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2020 года.

“Дальнейшее сотрудничество с международными партнерами обеспечит более низкую стоимость новых привлечений, стабильный доступ на мировые финансовые рынки, даже в условиях несклонности инвесторов к риску, что будет снижать потенциальные риски для макрофинансовой стабильности”, – говорится в обзоре.

Как отмечается в документе, с завершением III квартала 2020 года Украина успешно прошла пик выплат по обязательствам государственного сектора. Так, за январь – сентябрь 2020 году по внешним обязательствам с учетом процентных платежей правительством было выплачено более 5,5 млрд долларов, из них 3,1 млрд долларов – в III квартале.

“Успешному прохождению пиковых выплат 2020 года способствовало сотрудничество с международными финансовыми организациями (МФО), благодаря чему Украина в течение января – сентября получила около 3 млрд долларов официального финансирования”, – говорится в документе.

Кроме того, на фоне поддержки со стороны МФО и большей макрофинансовой устойчивости по сравнению с предыдущими кризисами правительство дважды удачно выходил на рынки еврооблигаций, добавили в НБУ.