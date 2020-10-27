Выбираем ламинат в зависимости от его класса износоустойчивости

Нередко производители ламината акцентируют внимание на том, что ламинированные покрытия могут быть использованы для укладки во всех видах помещений, независимо от уровня влажности и эксплуатационной нагрузки. И это действительно правда, но только при условии, что вы планируете купить ламинат определенного класса износоустойчивости. Далее мы разберем, что такое классы ламината, и где купить ламинат в Киеве выгоднее всего.
Какого класса лучше купить ламинат?
Планируете ремонт и ищете новый ламинат для дома или коммерческого заведения? Перед покупкой ламинированных напольных покрытий важно определиться, для какого именно помещения вам нужен новый пол. Выбирать ламинат следует не только по его цвету и рисункам, а также учитывая показатели влажности и уровень проходимости в доме или квартире. Производители ламината маркируют упаковки с материалами специальными цифрами – это указан класс износостойкости от 31 до 34. Что это означает?
По классу ламината можно выяснить, какая у материала степень истираемости, звукопоглощения, влагостойкости и прочности. Всего выделяют 4 класса износоустойчивости ламинированных покрытий:
Обратите внимание, что для кухни и других помещений с повышенной влажностью следует выбирать ламинат 33-34 класса с пометкой «влагоустойчивый». Такой ламинат дополнительно обработан защитными средствами, не впитывает и не пропускает воду, и сохраняет свои размеры и форму даже при резком колебании температуры и уровня влажности. Влагоустойчивый ламинат подходит для укладки на кухне, в ванной комнате, санузле, на балконе и в подвальных помещениях.
Внешне ламинат всех классов не имеет существенных отличий, разве что зрительно можно заметить различную толщину панелей. Однако внутренняя структура всех классов отличается. Ламинат 33-34 класса дополнительно содержит водонепроницаемый слой.
Где выгодно купить ламинат в Киеве?
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