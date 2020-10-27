0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0 Новости партнёров

Выбираем ламинат в зависимости от его класса износоустойчивости

Нередко производители ламината акцентируют внимание на том, что ламинированные покрытия могут быть использованы для укладки во всех видах помещений, независимо от уровня влажности и эксплуатационной нагрузки. И это действительно правда, но только при условии, что вы планируете купить ламинат определенного класса износоустойчивости. Далее мы разберем, что такое классы ламината, и где купить ламинат в Киеве выгоднее всего.

Какого класса лучше купить ламинат?

Планируете ремонт и ищете новый ламинат для дома или коммерческого заведения? Перед покупкой ламинированных напольных покрытий важно определиться, для какого именно помещения вам нужен новый пол. Выбирать ламинат следует не только по его цвету и рисункам, а также учитывая показатели влажности и уровень проходимости в доме или квартире. Производители ламината маркируют упаковки с материалами специальными цифрами – это указан класс износостойкости от 31 до 34. Что это означает?

По классу ламината можно выяснить, какая у материала степень истираемости, звукопоглощения, влагостойкости и прочности. Всего выделяют 4 класса износоустойчивости ламинированных покрытий:

  • 31 класс – предназначен для использования в помещениях с минимальными эксплуатационными нагрузками. Ламинат 31 класса отличается небольшой толщиной панелей около 7-8 мм. Выбирайте данный класс, если собираетесь купить ламинат для спальни, кладовых помещений, гардеробной.
  • 32 класс – рекомендуется выбрать для укладки в помещениях со средней степенью проходимости. Чаще всего потребители выбирают 32 класс для домашнего пользования: в детской, гостиной, рабочем кабинете.
  • 33 класс – напольные покрытия для помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Данный класс признан универсальным, и идеально подходит для большинства жилых или коммерческих помещений: для коридоров, прихожей, офиса, учебных заведений. Ламинированные плиты 33 класса отличаются наилучшим соотношением цена/качество. Средний срок эксплуатации, не требуя замены или ремонта, составляет не менее 7-10 лет.
  • 34 класс – ламинат с повышенной прочностью и износоустойчивость. Лучшее решение для оформления помещений с повышенной нагрузкой: спортивных залов, танцевальных студий, торговых помещений, кафе, супермаркетов.

Обратите внимание, что для кухни и других помещений с повышенной влажностью следует выбирать ламинат 33-34 класса с пометкой «влагоустойчивый». Такой ламинат дополнительно обработан защитными средствами, не впитывает и не пропускает воду, и сохраняет свои размеры и форму даже при резком колебании температуры и уровня влажности. Влагоустойчивый ламинат подходит для укладки на кухне, в ванной комнате, санузле, на балконе и в подвальных помещениях.

Внешне ламинат всех классов не имеет существенных отличий, разве что зрительно можно заметить различную толщину панелей. Однако внутренняя структура всех классов отличается. Ламинат 33-34 класса дополнительно содержит водонепроницаемый слой.

Где выгодно купить ламинат в Киеве?

Магазин «Центр Дверей» предлагает широкий ассортимент ламината от ведущих европейских производителей по самым демократичным ценам. Мы отобрали лучшие образцы ламинированных покрытий в различных стилях, чтобы наши покупатели могли длительное время наслаждаться качественным и красивым новым полом!

Наши консультанты помогут подобрать подходящие напольные покрытия для любых помещений. На все материалы предоставляется длительный гарантийный срок.

По материалам Центр Дверей
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Центр Дверей
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.