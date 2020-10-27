Минфин обнародовал основные цифры бюджета 2021 года

Министерство финансов обнародовало главные цифры проекта бюджета на 2021 год. Рассмотреть его в Раде планируют 5 ноября.
Проект “реалистичный и сбалансированный” и основывается на макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле, отметили в министерстве.
Как утверждает Минфин, бюджет 2021 года является “Бюджетом возможностей для развития”: возможностей для поддержки граждан и бизнеса в условиях “перезапуска” экономики после удара пандемии коронавирусной болезни.
Основные цифры:
Основные расходы:
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