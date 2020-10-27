0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 242 0

Минфин обнародовал основные цифры бюджета 2021 года

Минфин обнародовал основные цифры бюджета 2021 года

Министерство финансов обнародовало главные цифры проекта бюджета на 2021 год. Рассмотреть его в Раде планируют 5 ноября.

Проект “реалистичный и сбалансированный” и основывается на макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле, отметили в министерстве.

Как утверждает Минфин, бюджет 2021 года является “Бюджетом возможностей для развития”: возможностей для поддержки граждан и бизнеса в условиях “перезапуска” экономики после удара пандемии коронавирусной болезни.

Основные цифры:

  • в соответствии с проектом, рост ВВП ожидается на уровне 4,6% и составит 4,5 трлн грн. Государственный долг к ВВП – 64,6%.
  • доходы планируются на уровне – 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года);
  • расходы – 1350 млрд грн;
  • среднемесячная зарплата составит 13,6 тыс. грн;
  • потребительская инфляция достигнет 7,3%;
  • рост минимальной зарплаты до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года и с 1 июля – до 6,5 тыс. грн (+41,4 млрд грн);
  • программа “Большая стройка” (развитие дорожной инфраструктуры) – 150 млрд (+20,7 млрд).

Основные расходы:

  • на безопасность и оборону – 267 млрд грн (+21 млрд к плану с изменениями на 2020 год).
  • на образование – 174 млрд грн (+34 млрд к плану 2020 года). На доплаты зарплат учителям +21,2 млрд грн (это увеличение зарплат на 30%);
  • на медицину – 156 млрд грн (+27,5 млрд грн). В частности, предполагается увеличение зарплат медиков на 30%;
  • на социальную защиту населения – 324 млрд грн (+7,5 млрд к плану 2020 года);
  • расходы для Пенсионного фонда – 204 млрд грн.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.