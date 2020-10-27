Минфин обнародовал основные цифры бюджета 2021 года

Министерство финансов обнародовало главные цифры проекта бюджета на 2021 год. Рассмотреть его в Раде планируют 5 ноября.

Проект “реалистичный и сбалансированный” и основывается на макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле, отметили в министерстве.

Как утверждает Минфин, бюджет 2021 года является “Бюджетом возможностей для развития”: возможностей для поддержки граждан и бизнеса в условиях “перезапуска” экономики после удара пандемии коронавирусной болезни.

Основные цифры:

в соответствии с проектом, рост ВВП ожидается на уровне 4,6% и составит 4,5 трлн грн. Государственный долг к ВВП – 64,6%.

доходы планируются на уровне – 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года);

расходы – 1350 млрд грн;

среднемесячная зарплата составит 13,6 тыс. грн;

потребительская инфляция достигнет 7,3%;

рост минимальной зарплаты до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года и с 1 июля – до 6,5 тыс. грн (+41,4 млрд грн);

программа “Большая стройка” (развитие дорожной инфраструктуры) – 150 млрд (+20,7 млрд).

Основные расходы:

на безопасность и оборону – 267 млрд грн (+21 млрд к плану с изменениями на 2020 год).

на образование – 174 млрд грн (+34 млрд к плану 2020 года). На доплаты зарплат учителям +21,2 млрд грн (это увеличение зарплат на 30%);

на медицину – 156 млрд грн (+27,5 млрд грн). В частности, предполагается увеличение зарплат медиков на 30%;

на социальную защиту населения – 324 млрд грн (+7,5 млрд к плану 2020 года);