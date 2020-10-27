0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 210 0

Доллар продолжит дорожать – прогноз эксперта

Доллар продолжит дорожать – прогноз эксперта

Доллар после роста официального курса до максимумов с 2018 года 30 октября торгуется на межбанке у отметки в 28,45 гривни за доллар. Вероятно, в ближайшее время доллар снова подорожает и будет стремиться к отметке 28,5 гривни.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, рост курса произошел после того, как представительство Евросоюза в Украине отреагировало на скандальное решение Конституционного Суда.

🎬 Прогноз по валюте: коротко и по сути

Также на курс давят негативные настроения инвесторов на мировых финансовых рынках.

“Страны находятся в “красной зоне” на фоне рекордных заболеваний и вводимых жестких ограничений. Поэтому нерезиденты и инвесторы уходят в кэш и пытаются закрыть свои позиции, что оказывает дополнительное давление на рынок”, – объяснил Шевчишин.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на Youtube-канале Finance.ua

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.