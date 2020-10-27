Доллар продолжит дорожать – прогноз эксперта

Доллар после роста официального курса до максимумов с 2018 года 30 октября торгуется на межбанке у отметки в 28,45 гривни за доллар. Вероятно, в ближайшее время доллар снова подорожает и будет стремиться к отметке 28,5 гривни.
Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
По его словам, рост курса произошел после того, как представительство Евросоюза в Украине отреагировало на скандальное решение Конституционного Суда.
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Также на курс давят негативные настроения инвесторов на мировых финансовых рынках.
“Страны находятся в “красной зоне” на фоне рекордных заболеваний и вводимых жестких ограничений. Поэтому нерезиденты и инвесторы уходят в кэш и пытаются закрыть свои позиции, что оказывает дополнительное давление на рынок”, – объяснил Шевчишин.
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