Сервис такси Bolt начинает работу еще в одном городе

Сервис такси Bolt объявил о запуске в Полтаве – в городе будут активными три категории сервиса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Мы активно расширяем спектр своих услуг в Украине. Компания Bolt стремится сделать транспортную инфраструктуру городов удобной, а поездки – комфортными и доступными. За последние несколько месяцев мы запустили свой сервис в Днепре, Запорожье и Виннице. Теперь услугами компании смогут воспользоваться и жители Полтавы”, – заявил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.
Какие категории сервиса будут доступны:
Скидки на поездку:
“Запуск услуг Bolt в каждом городе требует тщательной подготовки, анализа ситуации на рынке и планирования. Рынок заказа поездок Полтавы является стабильным и перспективным. Мы надеемся, что опыт нашей компании будет полезен для этого исторического города и его жителей”, – отметил операционный директор Bolt Сергей Павлик.
В Украине услуги компании Bolt уже доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, а также в Виннице и Львове.
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