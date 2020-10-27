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Сервис такси Bolt начинает работу еще в одном городе

Сервис такси Bolt начинает работу еще в одном городе

Сервис такси Bolt объявил о запуске в Полтаве – в городе будут активными три категории сервиса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Мы активно расширяем спектр своих услуг в Украине. Компания Bolt стремится сделать транспортную инфраструктуру городов удобной, а поездки – комфортными и доступными. За последние несколько месяцев мы запустили свой сервис в Днепре, Запорожье и Виннице. Теперь услугами компании смогут воспользоваться и жители Полтавы”, – заявил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Какие категории сервиса будут доступны:

  • Bolt, Comfort и Isolated;
  • категория Isolated была запущена во время эпидемии коронавируса, ее авто оборудованы прозрачными перегородками между водителем и пассажирами для дополнительной защиты от вирусов.

Скидки на поездку:

  • для новых пользователей действует скидка до 50%. Таким образом, поездка будет стоить от 18 грн;
  • те, кто порекомендует сервис своим друзьям, смогут принять участие в акции “Приведи друга – получи скидку на поездку”.

“Запуск услуг Bolt в каждом городе требует тщательной подготовки, анализа ситуации на рынке и планирования. Рынок заказа поездок Полтавы является стабильным и перспективным. Мы надеемся, что опыт нашей компании будет полезен для этого исторического города и его жителей”, – отметил операционный директор Bolt Сергей Павлик.

В Украине услуги компании Bolt уже доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, а также в Виннице и Львове.

Справка Finance.ua:

  • 29 октября 2020 года сервис Bolt запустил в Киеве доставку еды Bolt Food.
  • К платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов: KFC, “Пузата Хата”, “Тайский привет”, “Китайский привет”, “Вьетнамский привет”, Meiwei, “БагатоЛосося”, “Musafir”, “Cinnabon” и другие.

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По материалам Finance.UA
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