НБУ спрогнозировал рост цен на нефть и газ

Рост цен на энергоносители в течение двух следующих лет будет умеренным. В 2021 цены на газ в Европе будут колебаться около 150 долларов за тысячу кубометров, цены на нефть Brent – от 45 до 50 долларов за баррель.
Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2020 года.
Как отмечается в обзоре, цены на энергоносители, в частности нефть и природный газ, на фоне действия соглашения ОПЕК+ и восстановления экономической деятельности медленно росли. Однако значительные накопленные запасы и неопределенность относительно устойчивости восстановления глобальной экономики сдерживали их.
“Оживление экономической активности поддержит рост цен на энергоносители на прогнозном горизонте, который, впрочем, будет оставаться умеренным из-за наращивание сланцевого производства”, – говорится в документе.
По данным НБ, из-за возобновления роста мировых цен на энергоносители и окончания действия специальных обязательств стоимость природного газа для населения Украины уже в конце сентября достигла уровня предыдущего года.
“Подорожание нефти на мировых рынках вместе с ослаблением гривны и значительным спросом на топливо из-за высокой интенсивности пользования автомобилями в условиях пандемии коронавируса привели к замедлению падения цен на топливо”, – говорится в документе.
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