Правительство выделило еще один коммунальный тариф для населения

Кабинет Министров Украины утвердил разработанный Минрегионом проект постановления о внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Что это означает:
«При установлении тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами потребители платят как за переработку, так и за захоронение всего объема бытовых отходов, который образуется в населенном пункте, без учета объема. Отныне при установлении тарифа на эти услуги будут учитываться объемы вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов», – отметил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Польше легализировалось рекордное количество украинских заробитчанВчера, 12:33 - 1998 31
Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)Вчера, 14:02 - 2659 13
Полиция начнет штрафовать владельцев "еврономеров" - решение КабминаВчера, 15:03 - 2648 12
Зеленский подготовил законопроект о прекращении полномочий судей КСУ3 ч. назад - 584 9
Правительство перераспределило 1,4 миллиарда гривень на зарплаты шахтерамВчера, 14:13 - 251 5
Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)Вчера, 14:02 - 2659 13
Полиция начнет штрафовать владельцев "еврономеров" - решение КабминаВчера, 15:03 - 2648 12
Кто в Украине может ездить без страхового полисаВчера, 21:02 - 1861
Межбанк: ситуация на рынке потребовала вмешательства НБУВчера, 18:15 - 1491 1
Впервые в Украине суд признал банкротом физическое лицоВчера, 15:42 - 1394 2
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-19Вчера, 11:53 - 244
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)Позавчера, 10:53 - 368
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 665
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 606
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 902