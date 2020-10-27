Правительство выделило еще один коммунальный тариф для населения

Кабинет Министров Украины утвердил разработанный Минрегионом проект постановления о внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Что это означает:

изменения определяют четкий механизм установления тарифа на оказание услуг по обращению с бытовыми отходами с учетом объема бытовых отходов, который поступает на переработку, а какой на захоронение;

в Украине в 29 населенных пунктах работают 35 мусоросортировочных линий. Однако в перечне операций обращения с бытовыми отходами отсутствует операция сортировки. Согласно проекту постановления, перечень операций обращения с бытовыми отходами дополняется операциями сортировки и удаления;

также проектом постановления урегулирован вопрос в части расчета расходов по оплате труда работников, работающих на предприятиях, которые предоставляют услуги по обращению с бытовыми отходами.

«При установлении тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами потребители платят как за переработку, так и за захоронение всего объема бытовых отходов, который образуется в населенном пункте, без учета объема. Отныне при установлении тарифа на эти услуги будут учитываться объемы вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов», – отметил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Справка Finance.ua:

Актуализировать количество зарегистрированных лиц для получения корректных начислений за потребленные коммунальные услуги можно дистанционно.

Большинство киевлян (42%) считают высокую стоимость коммунальных услуг наиболее актуальной проблемой для столицы.

Не платить за коммунальные услуги станет не выгодно, потому что должникам хотят увеличить пеню. За три года может набежать аж 50% от суммы долга.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫