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Правительство выделило еще один коммунальный тариф для населения

Правительство выделило еще один коммунальный тариф для населения

Кабинет Министров Украины утвердил разработанный Минрегионом проект постановления о внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Что это означает:

  • изменения определяют четкий механизм установления тарифа на оказание услуг по обращению с бытовыми отходами с учетом объема бытовых отходов, который поступает на переработку, а какой на захоронение;
  • в Украине в 29 населенных пунктах работают 35 мусоросортировочных линий. Однако в перечне операций обращения с бытовыми отходами отсутствует операция сортировки. Согласно проекту постановления, перечень операций обращения с бытовыми отходами дополняется операциями сортировки и удаления;
  • также проектом постановления урегулирован вопрос в части расчета расходов по оплате труда работников, работающих на предприятиях, которые предоставляют услуги по обращению с бытовыми отходами.

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«При установлении тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами потребители платят как за переработку, так и за захоронение всего объема бытовых отходов, который образуется в населенном пункте, без учета объема. Отныне при установлении тарифа на эти услуги будут учитываться объемы вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов», – отметил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Справка Finance.ua:

  • Актуализировать количество зарегистрированных лиц для получения корректных начислений за потребленные коммунальные услуги можно дистанционно.
  • Большинство киевлян (42%) считают высокую стоимость коммунальных услуг наиболее актуальной проблемой для столицы.
  • Не платить за коммунальные услуги станет не выгодно, потому что должникам хотят увеличить пеню. За три года может набежать аж 50% от суммы долга.

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По материалам Finance.UA
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