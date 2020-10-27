В Государственной таможенной службе рассказали, по каким схемам на украинской таможне уклоняются от налогов

Журналисты встретились с Игорем Резником, которого недавно назначили руководить Департаментом противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Государственной таможенной службы Украины и выяснили, как в Украине уклоняются от налогов и почему крупный бизнес часто называют контрабандистами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, недавно на киевской таможне проверяли колонну грузовиков из Европы. Внутри обнаружили картонные коробки без опознавательных знаков и маркировок. В них – итальянская сантехника и кожаная мебель. Владелец груза – известный салон-магазин элитных интерьеров, который работает с очень состоятельными клиентами.

Сейчас таможенники готовятся к дополнительным проверкам. Поверхностный осмотр показал: товар везут по в десять раз заниженной таможенной стоимости. К примеру, в первой фуре нашли разобранную кровать “Беладжо”. В салонах элитной мебели она стоит 200 тысяч гривен, то есть, 6,5 тысячи евро. В таможенной декларации ее оценили в 500 евро. Аналогичная история и с другими предметами роскоши и сантехникой.

Глава департамента противодействия таможенным правонарушениям Игорь Резник говорит, что похожие истории на украинской границе – привычная вещь. За годы независимости рядом с пунктами пропуска построена целая коррупционная инфраструктура. Есть даже специальные фирмы, которые зарегистрированы официально.

“Это так называемые операторы-минимизаторы таможенных платежей в государственный бюджет. Их очень много. В каждом регионе есть свои, которые занимаются этой незаконной деятельностью”, – говорит Резник.

Суть схемы проста, рассказывает Резник на примере задержанного на таможне груза.

“Давайте посчитаем: 200 долларов, если это из Европейского Союза, НДС – 20%, это 40 долларов с дивана, но если этот диван стоит 10 000 долларов, то должны заплатить 2000 евро вместо 40. Вот вам разница. Это миллиарды гривен ежемесячно”, – добавляет глава департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде.

Но это не единственная схема, по которой работают контрабандисты. Резник выделяет три: это прежде всего занижение стоимости и веса товара и, собственно черная контрабанда – переход границы без каких-либо оформлений. Не спасает даже новейшее оборудование.

“Если надо, то сканер в любое мгновение может остановиться – “сломаться”. Не все грузы проходят через сканер. Человеческий фактор. Думаю надо перестраивать всю систему”, – говорит он.

Сейчас фуры с итальянскими предметами роскоши отправлены в отстойник. Владельцу товара отказано в оформлении таможенных деклараций. По нашим законам он имеет три пути: вернуть товар обратно в Италию, обжаловать это решение таможни в суде или же уплатить символический штраф, забрать товар и переехать на другую таможню, где попытаться снова растаможить его по заниженной цене.