В Государственной таможенной службе рассказали, по каким схемам на украинской таможне уклоняются от налогов

Журналисты встретились с Игорем Резником, которого недавно назначили руководить Департаментом противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Государственной таможенной службы Украины и выяснили, как в Украине уклоняются от налогов и почему крупный бизнес часто называют контрабандистами.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Так, недавно на киевской таможне проверяли колонну грузовиков из Европы. Внутри обнаружили картонные коробки без опознавательных знаков и маркировок. В них – итальянская сантехника и кожаная мебель. Владелец груза – известный салон-магазин элитных интерьеров, который работает с очень состоятельными клиентами.
Сейчас таможенники готовятся к дополнительным проверкам. Поверхностный осмотр показал: товар везут по в десять раз заниженной таможенной стоимости. К примеру, в первой фуре нашли разобранную кровать “Беладжо”. В салонах элитной мебели она стоит 200 тысяч гривен, то есть, 6,5 тысячи евро. В таможенной декларации ее оценили в 500 евро. Аналогичная история и с другими предметами роскоши и сантехникой.
Глава департамента противодействия таможенным правонарушениям Игорь Резник говорит, что похожие истории на украинской границе – привычная вещь. За годы независимости рядом с пунктами пропуска построена целая коррупционная инфраструктура. Есть даже специальные фирмы, которые зарегистрированы официально.
“Это так называемые операторы-минимизаторы таможенных платежей в государственный бюджет. Их очень много. В каждом регионе есть свои, которые занимаются этой незаконной деятельностью”, – говорит Резник.
Суть схемы проста, рассказывает Резник на примере задержанного на таможне груза.
“Давайте посчитаем: 200 долларов, если это из Европейского Союза, НДС – 20%, это 40 долларов с дивана, но если этот диван стоит 10 000 долларов, то должны заплатить 2000 евро вместо 40. Вот вам разница. Это миллиарды гривен ежемесячно”, – добавляет глава департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде.
Но это не единственная схема, по которой работают контрабандисты. Резник выделяет три: это прежде всего занижение стоимости и веса товара и, собственно черная контрабанда – переход границы без каких-либо оформлений. Не спасает даже новейшее оборудование.
“Если надо, то сканер в любое мгновение может остановиться – “сломаться”. Не все грузы проходят через сканер. Человеческий фактор. Думаю надо перестраивать всю систему”, – говорит он.
Сейчас фуры с итальянскими предметами роскоши отправлены в отстойник. Владельцу товара отказано в оформлении таможенных деклараций. По нашим законам он имеет три пути: вернуть товар обратно в Италию, обжаловать это решение таможни в суде или же уплатить символический штраф, забрать товар и переехать на другую таможню, где попытаться снова растаможить его по заниженной цене.
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