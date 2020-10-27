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Украина инициировала упрощение визового режима с Британией

Украина инициировала упрощение визового режима с Британией

Министерство внутренних дел Украины инициировало упрощение визового режима с Великобританией. В ближайшее время в Украину прибудут специалисты из Соединенного Королевства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В четверг, 29 октября, в МВД состоялась встреча Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

О чем говорили:

  • стороны обсудили активизацию сотрудничества между МВД Украины и Великобритании, особенно в контексте недавнего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

Министр отметил, что отношения между Украиной и Великобританией вышли на новый уровень.

«Сегодня мы обсуждаем дорожную карту реализации достигнутых договоренностей. В частности, МВД инициирует диалог между странами по упрощению визовых требований для граждан Украины и готово максимально идти навстречу британской стороне по вопросам анализа миграционных процедур и законодательства. С этой миссией в Украину прибудут соответствующие специалисты”, – сказал Арсен Аваков.

Министр подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинских граждан. По его словам, такой шаг будет свидетельствовать о серьезной настроенности Правительства Великобритании в этом вопросе.

По материалам Finance.UA
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