Украина инициировала упрощение визового режима с Британией

Министерство внутренних дел Украины инициировало упрощение визового режима с Великобританией. В ближайшее время в Украину прибудут специалисты из Соединенного Королевства.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
В четверг, 29 октября, в МВД состоялась встреча Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.
О чем говорили:
Министр отметил, что отношения между Украиной и Великобританией вышли на новый уровень.
«Сегодня мы обсуждаем дорожную карту реализации достигнутых договоренностей. В частности, МВД инициирует диалог между странами по упрощению визовых требований для граждан Украины и готово максимально идти навстречу британской стороне по вопросам анализа миграционных процедур и законодательства. С этой миссией в Украину прибудут соответствующие специалисты”, – сказал Арсен Аваков.
Министр подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинских граждан. По его словам, такой шаг будет свидетельствовать о серьезной настроенности Правительства Великобритании в этом вопросе.
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