Минфин выплатил по долгам завода "Кузница на Рыбальском" 285 миллионов

Министерство финансов 28 октября осуществило очередные платежи в рамках выполнения гарантийных обязательств по кредиту ЧАО “Завод Кузница на Рыбальском”, общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.

Как свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, из государственного бюджета кредитору завода – “Укрэксимбанку” – было перечислено 40,6 млн грн основной суммы долга и 3,9 млн грн – процентов по кредиту.

Напомним, 29 декабря 2017 года ЧАО “Завод Кузница на Рыбальском” для “повышения обороноспособности и безопасности государства Украина” получил в государственном “Укрэксимбанке” кредит на сумму 528,9 млн гривен. Государство в лице правительства взяло на себя гарантии возврата средств в случае невозможности завода вернуть кредит.

За счет средств налогоплательщиков с начала 2020 года Министерством финансов погашено 251,3 млн грн основной суммы долга “Кузницы на Рыбальскком”, 33,2 млн грн в виде процентов по кредиту и 500 тыс. грн – пени. Таким образом, общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.

Справка Finance

До 2018 года 73,9% акций ЧАО “Завод Кузница на Рыбальском” принадлежало пятому президенту Петру Порошенко, а 20,1% Игорю Кононенко.