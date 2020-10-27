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Наиболее популярные 5G-смартфоны полугодия

Наиболее популярные 5G-смартфоны полугодия

По оценкам Strategy Analytics, несмотря на вызовы, связанные с пандемией коронавируса, в первом полугодии 2020 г. общемировая выручка от поставок 5G-смартфонов превысила рекордные 34 млрд долл.

Из пяти наиболее востребованных смартфонов рассматриваемого периода, три — принадлежат авторству Samsung. Бестселлером оказалась модель Galaxy S20+ 5G, взявшая 9% общей выручки. Этот смартфон одинаково хорошо был встречен как в Южной Корее, так в Западной Европе и Северной Америке. Следом в рейтинге разместились корейские S20 Ultra 5G и S20 5G. Замкнули пятерку лучших аппараты Huawei (P40 Pro 5G и Mate 30 5G), попавшие в число лучших за счет гигантского потенциала рынка Китая.

Согласно ожиданиям экспертов, по итогам второго полугодия, в том числе благодаря высокому предрождественскому сезону, Apple iPhone 12 опередит модели упомянутых выше брендов и займет вершину рейтинга.

По материалам internetua.com
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