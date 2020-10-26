Центральные банки вернулись к продаже золота

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), крупные продажи были у Узбекистана (34,9 тонны) и Турции (22,3 тонны). Директор по взаимодействию с членами совета WGC Джон Маллиган отметил, что это демонстрирует быстрое устранение проблем в логистике и восстановление стран после введения карантинных мер.

“Неудивительно, что в данных обстоятельствах банки могут обратить внимание на золотые резервы”, — сказала ведущий аналитик WGC Луиза Стрит.

Несмотря на увеличение предложения, спрос на золото в третьем квартале 2020 года упал на 19% (всего 892 тонны), по сравнению с прошлогодним показателем.