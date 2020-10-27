Honor представит смарт-часы с большим экраном

Honor официально объявила о запуске нового поколения “умных” часов Honor Band. Новое поколение Honor Band будет называться Honor Band 6. Впервые новый Band 6 оснащен полноэкранным дисплеем. Об этом сообщает издание MyFixGuide.

В официальном анонсе упоминалось, что новые Honor Band 6 выйдут 3 ноября. На плакате также показан силуэт нового “умного” браслета, и видно, что Honor Band 6 получит экран с узкой рамкой. В то же время Honor впервые выдвинула лозунг “Откройте эру полноэкранного режима”.

В этом году было выпущено много новых “умных” браслетов. Большинство из них используют экран не более 1 дюйма. Ожидается, что более крупный экран в Honor Band 6 улучшит визуальные эффекты и сделает использование более удобным.

В 2018 году Honor Band 4 стал первым “умным” браслетом, впервые оснащенным AMOLED-дисплеем. И теперь, в 2020 году, Honor выводит отображение часов на новый уровень, добавляя в них полноэкранный дисплей. После популяризации полноэкранного режима в таких продуктах, как смартфоны, ноутбуки и планшеты, пришло время для часов. Абсолютно новый Honor Band 6 должен быть выпущен 3 ноября.