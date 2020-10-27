Honor представит смарт-часы с большим экраном

Honor официально объявила о запуске нового поколения “умных” часов Honor Band. Новое поколение Honor Band будет называться Honor Band 6. Впервые новый Band 6 оснащен полноэкранным дисплеем. Об этом сообщает издание MyFixGuide.
В официальном анонсе упоминалось, что новые Honor Band 6 выйдут 3 ноября. На плакате также показан силуэт нового “умного” браслета, и видно, что Honor Band 6 получит экран с узкой рамкой. В то же время Honor впервые выдвинула лозунг “Откройте эру полноэкранного режима”.
В этом году было выпущено много новых “умных” браслетов. Большинство из них используют экран не более 1 дюйма. Ожидается, что более крупный экран в Honor Band 6 улучшит визуальные эффекты и сделает использование более удобным.
В 2018 году Honor Band 4 стал первым “умным” браслетом, впервые оснащенным AMOLED-дисплеем. И теперь, в 2020 году, Honor выводит отображение часов на новый уровень, добавляя в них полноэкранный дисплей. После популяризации полноэкранного режима в таких продуктах, как смартфоны, ноутбуки и планшеты, пришло время для часов. Абсолютно новый Honor Band 6 должен быть выпущен 3 ноября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Польше легализировалось рекордное количество украинских заробитчанВчера, 12:33 - 1252 17
Кабмин разрешил тратить коронавирусные деньги на производство сериаловВчера, 12:45 - 970 12
В ЕС намекнули на прекращение финансовой помощи Украине из-за решения Конституционного судаВчера, 10:33 - 1390 11
Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)Вчера, 14:02 - 1785 8
Правительство перераспределило 1,4 миллиарда гривень на зарплаты шахтерамВчера, 14:13 - 169 4
Изменения во взыскании задолженности по ЕСВ: напоминание ГНСВчера, 08:34 - 2079
Полиция начнет штрафовать владельцев "еврономеров" - решение КабминаВчера, 15:03 - 1811 3
Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)Вчера, 14:02 - 1785 8
В ЕС намекнули на прекращение финансовой помощи Украине из-за решения Конституционного судаВчера, 10:33 - 1390 11
Получателей субсидий в Украине будут проверять по-новому: что задумали в КабминеВчера, 11:02 - 1324
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-19Вчера, 11:53 - 165
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)Позавчера, 10:53 - 320
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 604
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 573
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 875