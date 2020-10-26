Кто больше всего выиграл от введения карантина - данные Налоговой службы (инфографика)

От внедрения в Украине карантина больше всего выиграли службы доставки посылок, почта, частные образовательные учреждения и компании, предоставляющие медицинские услуги.
Так, за 6 карантинных месяцев 2020 (март-сентябрь) налоговые отчисления почтовых операторов и курьерских организаций (кроме Укрпочты) выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выросли налоговые отчисления и в “Укрпочты”. За март-сентябрь национальный почтовый оператор заплатил в бюджет на 34%, или на 303,3 млн грн больше налогов. Однако львиную долю из них составили дивиденды компании за 2019 год, которые она уплатила в июне (202,7 млн грн) и аванс по налогу на прибыль 2020 года (36,5 млн гривен).
Во время карантина существенно выросли налоговые поступления от предприятий, работающих в сфере дошкольного, начального и среднего образования (на 13%, 17% и 16% соответственно). И это несмотря на то, что учебные заведения во время карантина закрылись чуть ли не в первую очередь.
Рост произошел и в сфере оказания медицинских услуг. Начиная с мая текущего года ежемесячно государство от медучреждений получала на 7-10% больше, чем в прошлом году.Всего за шесть карантинных месяцев этот сектор показал наибольший рост отчислений в абсолютных цифрах – на более чем 440 млн гривен.
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