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В Укрзализныце обещают снизить цены на билеты

В Укрзализныце обещают снизить цены на билеты

Укрзализныця намерена снизить цены на билеты для пассажиров и не увеличивать их в этом году и в начале следующего.

Об этом руководитель филиала «Пассажирская компания» Укрзализныци Александр Перцовский заявил на пресс-конференции.

“Мы снижаем цены и всех приглашаем пересесть из второго в первый класс, или пересесть из автомобиля и путешествовать. Что касается этого года, то никакого повышения в этом году не планируется, не планируется до первого квартала следующего года», – сказал Перцовский.

По его словам, не исключено, что со второго квартала 2021 года может произойти определенная индексация тарифов, но этот процесс будет постепенный и будет происходить в соответствии с ростом расходов УЗ.

Он также заявил, что компания с 1 ноября на почти 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса “Интерсити” и отметил, что это единственный класс билетов, цены на которые компания может устанавливать самостоятельно.

Перцовский добавил, что компания внедрит дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов – чем раньше покупать, тем дешевле они будут.

Справка Finance.ua:

  • “Укрзализныця” с 26 октября возобновила продажу билетов на некоторые из направлений “красной” зоны.
  • Большинство ограничений сняли, потому что на “Укрзализныце” соблюдаются карантинные требования. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок.

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По материалам УКРИНФОРМ
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