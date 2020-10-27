В Укрзализныце обещают снизить цены на билеты

Укрзализныця намерена снизить цены на билеты для пассажиров и не увеличивать их в этом году и в начале следующего.
Об этом руководитель филиала «Пассажирская компания» Укрзализныци Александр Перцовский заявил на пресс-конференции.
“Мы снижаем цены и всех приглашаем пересесть из второго в первый класс, или пересесть из автомобиля и путешествовать. Что касается этого года, то никакого повышения в этом году не планируется, не планируется до первого квартала следующего года», – сказал Перцовский.
По его словам, не исключено, что со второго квартала 2021 года может произойти определенная индексация тарифов, но этот процесс будет постепенный и будет происходить в соответствии с ростом расходов УЗ.
Он также заявил, что компания с 1 ноября на почти 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса “Интерсити” и отметил, что это единственный класс билетов, цены на которые компания может устанавливать самостоятельно.
Перцовский добавил, что компания внедрит дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов – чем раньше покупать, тем дешевле они будут.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Польше легализировалось рекордное количество украинских заробитчанВчера, 12:33 - 1388 20
Кабмин разрешил тратить коронавирусные деньги на производство сериаловВчера, 12:45 - 1048 12
В ЕС намекнули на прекращение финансовой помощи Украине из-за решения Конституционного судаВчера, 10:33 - 1448 11
Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)Вчера, 14:02 - 2006 9
Правительство перераспределило 1,4 миллиарда гривень на зарплаты шахтерамВчера, 14:13 - 197 4
Изменения во взыскании задолженности по ЕСВ: напоминание ГНСВчера, 08:34 - 2347
Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)Вчера, 14:02 - 2006 9
Полиция начнет штрафовать владельцев "еврономеров" - решение КабминаВчера, 15:03 - 1978 3
В ЕС намекнули на прекращение финансовой помощи Украине из-за решения Конституционного судаВчера, 10:33 - 1448 11
В Польше легализировалось рекордное количество украинских заробитчанВчера, 12:33 - 1388 20
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-19Вчера, 11:53 - 177
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)Позавчера, 10:53 - 328
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 613
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 576
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 878