Банки Украины сократили прибыль более чем на 20% из-за кризиса

Прибыль украинских банков в январе-сентябре 2020 года составила 37,604 млрд грн. Это на 22,2% меньше, чем годом ранее (48,351 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-сентябрь 2020 года составили 189,535 млрд грн, тогда как расходы 151,930 млрд грн.

С начала года банки сформировали 20,854 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году – 8,296 млрд грн.

По прибыльности в январе-сентябре 2020 года лидирует государственный ПриватБанк, который заработал 21,191 млрд гривен.

на втором месте также государственный Ощадбанк – 4,900 млрд гривен,

на третьем – банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль – 3,338 млрд гривен.

Напомним, по данным НБУ, в январе-августе 2020 года прибыль украинских банков составила 32,641 млрд грн, что на 26,3% меньше, чем годом ранее (44,294 млрд грн).

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