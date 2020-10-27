Компания Genesis показала новый кроссовер (фото)

Компания Genesis официально представила новую модель – среднеразмерный кроссовер GV70. Пока производитель рассекретил лишь внешность и интерьер автомобиля: о силовых параметрах ничего не сообщается.
Новинка получила характерные пятиугольные решетки радиатора и двухэтажную головную оптику. Из других интересных особенностей стоит отметить сильно заваленные задние стойки крыши и треугольные задние окна.
Что касается салона, то блок климат-контроля и другие второстепенные клавиши сгруппированы в большой овальной вставке на передней панели. Также есть цифровая панель приборов и массивный центральный тоннель, на котором расположили шайбу-селектор трансмиссии.
Известно, что Genesis GV70 будет иметь классическую компоновку с базовым задним приводом. Система полного привода будет доступна за доплату.
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