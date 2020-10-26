Как получить выписку из градостроительного кадастра (инструкция)

76 киевлян уже воспользовались возможностью получить выписку из градостроительного кадастра онлайн.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и начальник управления административных услуг Юрий Таций на своей странице в FACEBOOK.

“Такое количество заявок на получение выдержек обработал Департамент градостроительства и архитектуры менее чем за две недели. Большинство заявителей уже получили готовые документы”, – говорится в сообщении.

Как получить выписку из градостроительного кадастра:

зайти на сайт градостроительного кадастра;

выбрать вкладку «Услуги», а в ней – вкладку «Справка (выписка) из градостроительного кадастра»;

ознакомиться с процедурой оформления заявки в разделе «Как получить»;

нажать «Получить услугу», зайти в единую учетную запись киевлянина с помощью электронной цифровой подписи или Bank ID и создать заявку.

Уже через несколько дней готовую выписку можно будет получить по электронной почте или в канцелярии Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Напомним, 1 сентября этого года в Киеве в тестовом режиме начал работать обновленный сайт градостроительного кадастра, через который можно будет онлайн получать услуги, касающиеся градостроительства.

Справка Finance.ua:

Чем полезен этот ресурс для киевлян:

возможность заказывать выписки из кадастра онлайн. Этот документ необходим для проектирования домов в Киеве;

получение справки о переименовании и наименовании улицы также онлайн;

будет доступна удобная в пользовании карта Киева с важной для застройщика информацией: функциональное назначение территорий, объекты-памятники культурного наследия с информацией об ограничениях для нового строительства, планировочные ограничения по действующему Генплану и еще с десяток различных слоев. Это поможет при планировании строительства учесть все детали, которые могут повлиять на проект застройки и территорию города.

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