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Как получить выписку из градостроительного кадастра (инструкция)

Как получить выписку из градостроительного кадастра (инструкция)

76 киевлян уже воспользовались возможностью получить выписку из градостроительного кадастра онлайн.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и начальник управления административных услуг Юрий Таций на своей странице в FACEBOOK.

“Такое количество заявок на получение выдержек обработал Департамент градостроительства и архитектуры менее чем за две недели. Большинство заявителей уже получили готовые документы”, – говорится в сообщении.

Как получить выписку из градостроительного кадастра:

  • зайти на сайт градостроительного кадастра;
  • выбрать вкладку «Услуги», а в ней – вкладку «Справка (выписка) из градостроительного кадастра»;
  • ознакомиться с процедурой оформления заявки в разделе «Как получить»;
  • нажать «Получить услугу», зайти в единую учетную запись киевлянина с помощью электронной цифровой подписи или Bank ID и создать заявку.

Уже через несколько дней готовую выписку можно будет получить по электронной почте или в канцелярии Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Напомним, 1 сентября этого года в Киеве в тестовом режиме начал работать обновленный сайт градостроительного кадастра, через который можно будет онлайн получать услуги, касающиеся градостроительства.

Справка Finance.ua:

Чем полезен этот ресурс для киевлян:

  • возможность заказывать выписки из кадастра онлайн. Этот документ необходим для проектирования домов в Киеве;
  • получение справки о переименовании и наименовании улицы также онлайн;
  • будет доступна удобная в пользовании карта Киева с важной для застройщика информацией: функциональное назначение территорий, объекты-памятники культурного наследия с информацией об ограничениях для нового строительства, планировочные ограничения по действующему Генплану и еще с десяток различных слоев. Это поможет при планировании строительства учесть все детали, которые могут повлиять на проект застройки и территорию города.

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По материалам Finance.UA
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