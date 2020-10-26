Как получить выписку из градостроительного кадастра (инструкция)

76 киевлян уже воспользовались возможностью получить выписку из градостроительного кадастра онлайн.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и начальник управления административных услуг Юрий Таций на своей странице в FACEBOOK.
“Такое количество заявок на получение выдержек обработал Департамент градостроительства и архитектуры менее чем за две недели. Большинство заявителей уже получили готовые документы”, – говорится в сообщении.
Как получить выписку из градостроительного кадастра:
Уже через несколько дней готовую выписку можно будет получить по электронной почте или в канцелярии Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.
Напомним, 1 сентября этого года в Киеве в тестовом режиме начал работать обновленный сайт градостроительного кадастра, через который можно будет онлайн получать услуги, касающиеся градостроительства.
Чем полезен этот ресурс для киевлян:
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