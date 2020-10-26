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Еврокомиссия предложила рамки адекватной минимальной зарплаты в ЕС

Еврокомиссия предложила рамки адекватной минимальной зарплаты в ЕС

Европейская комиссия предложила директиву, гарантирующую, что работники в ЕС будут защищены адекватной минимальной заработной платой, позволяющей вести достойный образ жизни, где бы они ни работали.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

В Брюсселе считают, что установленная на адекватном уровне минимальная заработная плата не только оказывает положительное социальное воздействие, но и приносит более широкие экономические выгоды, поскольку сокращает неравенство в заработной плате, помогает поддерживать внутренний спрос и усиливает стимулы к работе.

Адекватная минимальная заработная плата также может помочь сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин, поскольку женщины получают минимальную заработную плату больше, чем мужчины.

Предложение также помогает защитить работодателей, выплачивающих работникам достойную заработную плату, за счет обеспечения честной конкуренции.

Текущий кризис особенно ударил по секторам с более высокой долей низкооплачиваемых работников, таким как клининговые услуги, розничная торговля, здравоохранение и долгосрочный уход, а также уход в интернатах.

Минимальная заработная плата существует во всех странах-членах ЕС. В 21 стране установлен минимальный размер оплаты труда, а в 6 государствах-членах (Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция) защита минимальной заработной платы обеспечивается исключительно коллективными соглашениями.

Тем не менее, отмечают в Еврокомиссии, в большинстве стран-членов ЕС работники страдают от недостаточного соответствия и/или пробелов в сфере защиты минимальной заработной платы. В свете этого предлагаемая Директива создает основу для повышения адекватности минимальной заработной платы и доступа работников к защите минимальной заработной платы в ЕС.

По материалам Економічна Правда
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