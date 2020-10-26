В Украине запустился сервис доставки еды Bolt Food

29 октября 2020 года сервис Bolt запустил в Киеве доставку еды Bolt Food.
Об этом написал региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный на своей странице в FACEBOOK.
“К украинской семье Bolt присоединилась доставка еды! Продукт был разработан в рекордно короткий срок, и это тот случай, когда карантин подтолкнул новый бизнес к первой линии в длинном перечне стратегических планов”, – говорится в сообщении.
По его словам, десятки новых рынков были открыты для Bolt Food в этом году, теперь к ним присоединяется и Киев.
Условия сервиса:
Как сообщили в пресс-служб сервиса, еда будет доставляться только бесконтактным способом, а оплата будет производиться с помощью банковской карты.
К платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов: KFC, “Пузата Хата”, “Тайский привет”, “Китайский привет”, “Вьетнамский привет”, Meiwei, “БагатоЛосося”, “Musafir”, “Cinnabon” и другие.
Мобильные приложения уже доступны для скачивания в AppStore и Google Play.
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