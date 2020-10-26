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В Украине запустился сервис доставки еды Bolt Food

В Украине запустился сервис доставки еды Bolt Food

29 октября 2020 года сервис Bolt запустил в Киеве доставку еды Bolt Food.

Об этом написал региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный на своей странице в FACEBOOK.

“К украинской семье Bolt присоединилась доставка еды! Продукт был разработан в рекордно короткий срок, и это тот случай, когда карантин подтолкнул новый бизнес к первой линии в длинном перечне стратегических планов”, – говорится в сообщении.

По его словам, десятки новых рынков были открыты для Bolt Food в этом году, теперь к ним присоединяется и Киев.

Условия сервиса:

  • в период запуска доставка еды будет возможна только в центральные районы Киева. Со временем зона покрытия будет расширяться;
  • бесплатная доставка на момент запуска, далее ее стоимость будет в среднем на 10-15% ниже, чем в других подобных сервисах;
  • минимальная стоимость заказа – 100 грн;
  • среднее время доставки составит от 20 до 40 минут.

Как сообщили в пресс-служб сервиса, еда будет доставляться только бесконтактным способом, а оплата будет производиться с помощью банковской карты.

К платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов: KFC, “Пузата Хата”, “Тайский привет”, “Китайский привет”, “Вьетнамский привет”, Meiwei, “БагатоЛосося”, “Musafir”, “Cinnabon” и другие.

Мобильные приложения уже доступны для скачивания в AppStore и Google Play.

Справка Finance.ua:

  • С 1 октября сервис для заказа поездок Bolt будет запущен в Виннице.

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По материалам Finance.UA
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