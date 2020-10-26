Межбанк: сохранится интрига по поведению курса

Четверг будет очень динамичным днем на валютном рынке Украины и с определенной интригой по дальнейшему поведению курса. Причин несколько:

1. Вчерашнее поступление экспортерам значительных сумм возмещений НДС от государства. Они получили порядка 5,6 млрд гривен и теперь начнут их активно тратить на финансирование текущих хозяйственных операций. Кроме этого, часть таких компаний выступают не только как экспортеры, но и покупают товары и услуги за границей. Это превращает их и в покупателей валюты на межбанке, что увеличивает спрос на нее на рынке. Вливания таких крупных сумм гривны в банковскую систему расширяют возможности и спекулянтов “поиграть” курсом в течение дня. В целом, этот фактор работает против гривны на торгах четверга;

2. Завершение отчетного периода. Клиентам и банкам надо закрывать свои сделки на отчетную дату и учитывая, что осталось всего два рабочих дня до конца месяца – сегодня все будут спешить закрыть основную часть своих расчетов на 1-е число. Это добавит статистики торгов, несмотря на приближение конца недели. По прогнозам 29 октября объем операций на межбанке составит до $160-210 млн при заключении до 510-630 сделок.

3. Ситуация на международных рынках. Из-за негативной статистики в странах ЕС по коронавирусу и опасениях дальнейшего усиления карантинных мер в Европе – вчера евро просел относительно доллара и на момент написания статьи находится на уровне порядка 1,1745 доллара. Но и американский фондовый рынок показывает негативные результаты, что пугает инвесторов. Валютные ралли по паре евро/доллар как за счет сугубо экономических факторов, так и за счет скорого завершения президентской гонки в США, пика политических страстей по этому поводу и лихорадки на фондовых мировых площадках – дают отличный шанс спекулянтам сегодня активно поработать по евро и на украинском межбанке.

По нашему прогнозу, сегодня на торги снова будут выходить крупные местные компании и нерезиденты с покупкой валюты, что также усилит давление на курс и сработает не в пользу гривны. Мы не исключаем нового выхода Нацбанка с продажей доллара для сглаживания курсовых колебаний в течение сессии. Наличный рынок продолжит ориентироваться на ситуацию на межбанке и периодически владельцы обменок будут менять свои ценники по евровалюте в зависимости от поведения евро на торгах.

Курсы межбанка по прогнозу на четверг, 29 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,55 гривен, евро – коридор 33,15 – 33,70 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,39 / 28,41

евро – 33,30 / 33,33

Курсы валют на Межбанке

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