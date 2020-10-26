0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Межбанк: сохранится интрига по поведению курса

Межбанк: сохранится интрига по поведению курса

Четверг будет очень динамичным днем на валютном рынке Украины и с определенной интригой по дальнейшему поведению курса. Причин несколько:

1. Вчерашнее поступление экспортерам значительных сумм возмещений НДС от государства. Они получили порядка 5,6 млрд гривен и теперь начнут их активно тратить на финансирование текущих хозяйственных операций. Кроме этого, часть таких компаний выступают не только как экспортеры, но и покупают товары и услуги за границей. Это превращает их и в покупателей валюты на межбанке, что увеличивает спрос на нее на рынке. Вливания таких крупных сумм гривны в банковскую систему расширяют возможности и спекулянтов “поиграть” курсом в течение дня. В целом, этот фактор работает против гривны на торгах четверга;

2. Завершение отчетного периода. Клиентам и банкам надо закрывать свои сделки на отчетную дату и учитывая, что осталось всего два рабочих дня до конца месяца – сегодня все будут спешить закрыть основную часть своих расчетов на 1-е число. Это добавит статистики торгов, несмотря на приближение конца недели. По прогнозам 29 октября объем операций на межбанке составит до $160-210 млн при заключении до 510-630 сделок.

3. Ситуация на международных рынках. Из-за негативной статистики в странах ЕС по коронавирусу и опасениях дальнейшего усиления карантинных мер в Европе – вчера евро просел относительно доллара и на момент написания статьи находится на уровне порядка 1,1745 доллара. Но и американский фондовый рынок показывает негативные результаты, что пугает инвесторов. Валютные ралли по паре евро/доллар как за счет сугубо экономических факторов, так и за счет скорого завершения президентской гонки в США, пика политических страстей по этому поводу и лихорадки на фондовых мировых площадках – дают отличный шанс спекулянтам сегодня активно поработать по евро и на украинском межбанке.

По нашему прогнозу, сегодня на торги снова будут выходить крупные местные компании и нерезиденты с покупкой валюты, что также усилит давление на курс и сработает не в пользу гривны. Мы не исключаем нового выхода Нацбанка с продажей доллара для сглаживания курсовых колебаний в течение сессии. Наличный рынок продолжит ориентироваться на ситуацию на межбанке и периодически владельцы обменок будут менять свои ценники по евровалюте в зависимости от поведения евро на торгах.

Курсы межбанка по прогнозу на четверг, 29 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,55 гривен, евро – коридор 33,15 – 33,70 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,39 / 28,41
евро – 33,30 / 33,33

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.