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Глава ГНС рассказал о результатах внедрения ПРРО

Глава ГНС рассказал о результатах внедрения ПРРО

На сегодня 1959 субъектов зарегистрировали 42 тыс. ПРРО, для регистрации на фискальный сервер передано около 40 млн чеков. Из них 80% – это физлица-предприниматели. Аппаратных РРО зарегистрировано около 300 тыс.

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Украины, сообщает пресс-служба ГНС.

«Среднемесячный общий чек – почти 100 млрд грн – за год мы видим 1,2 трлн грн конечного потребления. Однако по факту конечное потребление – 4 трлн грн. То есть его фискализировано чуть больше 25%. Где налоги? Ведь НДС – это налог на конечное потребление”, – подчеркнул Алексей Любченко.

Глава ГНС считает, что необходимо внедрять полную фискализацию товаров, которые относятся к группе риска. Речь идет, в частности, о торговле бытовой техникой, лекарствами, ювелирными изделиями.

Фискализированной должна быть и интернет-торговля.

Чек обязательно по закону должен быть. Вопрос – кто его выдает. Его могут в посылку вложить, но он обязателен, иначе товар не удастся заменить. Во-первых, это защита потребителя», – уверен глава ГНС.

Справка Finance.ua:

  • Владельцы РРО должны соблюдать основные требования при осуществлении наличных и безналичных расчетов с покупателями.
  • Использование регистраторов расчетных операций станет обязательным с 1 января 2021 года.
  • Налоговики напомнили случаи, при которых регистрация регистратора расчетных операций (РРО) отменяется.

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По материалам Finance.UA
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