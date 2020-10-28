Более $23 млрд: страхователи считают убытки из-за пандемии

Публично зарегистрированные убытки крупнейших мировых страховых компаний, связанные с Covid-19, достигли $23,7 млрд. При этом эксперты ожидают дальнейшего увеличения оценок убытков как в 3-м, так и в 4-м кварталах.

Об этом со ссылкой на аналитику PeriStrat сообщает издание Forinsurer.

Убытки, связанные с пандемией, продолжаются, продолжают расти, и с учетом сезона отчетности за 3-й квартал ожидается, что озвученная цифра ущерба вырастет еще больше, после того как она увеличилась примерно на $1,3 млрд по сравнению с предварительной оценкой PeriStrat за 2-й квартал.

Хотя сезон результатов за третий квартал только начался, некоторые компании заранее объявили о своем ожидаемом ударе от пандемии и предупредили об убыточности. Это включает в себя немецкую страховую компанию Munich Re, которая добавила $800 млн к своим убыткам из-за Covid-19 за третий квартал.

Обновленные оценки потерь, связанных с пандемией, также были объявлены Arch, AXIS, Travelers, Argo, RLI и WR Berkley.

Несмотря на более высокий показатель, сообщенный Munich Re, наибольшее количество публичных убытков, собранных PeriStrat, остается у Lloyd’s of London, достигшего нового максимума в $3,9 млрд. Lloyd’s ранее объявлял диапазон со средней точкой в $3,65 млрд, но, как отмечает PeriStrat, чистые данные за первое полугодие включают прогнозное заявление о предстоящих убытках в размере $780 млн с предполагаемым возмещением по страхованию 40%.

После предварительного объявления о третьем квартале Munich Re переместилась на 2-е место в списке с общим убытком в $2,725 млрд, за ней идет Swiss Re с $2,5 млрд, AXA с $1,47 млрд, а затем Allianz с $1,415 млрд и Chubb с общей суммой убытков $1,37 млрд.

Замыкают первую десятку Zurich ($750 млн), AIG ($730 млн), Hannover Re ($705 млн) и QBE ($600 млн).

Поскольку такие компании, как Munich Re, сообщают о значительном объеме дополнительных убытков в 3-м квартале, ожидается, что некоторые из других крупных глобальных страховщиков также сообщат о значительном уровне дополнительных требований.