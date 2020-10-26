0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Ernst&Young продолжит заниматься аудитом НБУ

Ernst&Young продолжит заниматься аудитом НБУ

Компанию Ernst&Young, которая проводила аудит годовой финотчетности Нацбанка в 2019 году, утвердили аудитором на 2020 год.

Об этом сообщает глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Несмотря на то, что договор с Ernst&Young в 2019 году подписали сроком на 5 лет, закон о Центробанке предусматривает ежегодное утверждение аудитора до 5 ноября.

Ранее глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин заявлял о вымывании из Украины в пользу внешних кредиторов за три с половиной года более $25 млрд.

“Только за последние три с половиной года вымывание капитала из Украины в пользу внешних кредиторов превысило $25 млрд”, – написал он в Facebook в понедельник.

Данилишин уточнил, что за соответствующий период из Украины были выведены дивиденды в пользу нерезидентов на $8,5 млрд и проценты по прямым инвестициям на $1,6 млрд, тогда как поступления прямых иностранных инвестиций без реинвестированных доходов составили $5,1 млрд.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.