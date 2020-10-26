Ernst&Young продолжит заниматься аудитом НБУ

Компанию Ernst&Young, которая проводила аудит годовой финотчетности Нацбанка в 2019 году, утвердили аудитором на 2020 год.

Об этом сообщает глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Несмотря на то, что договор с Ernst&Young в 2019 году подписали сроком на 5 лет, закон о Центробанке предусматривает ежегодное утверждение аудитора до 5 ноября.

Ранее глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин заявлял о вымывании из Украины в пользу внешних кредиторов за три с половиной года более $25 млрд.

“Только за последние три с половиной года вымывание капитала из Украины в пользу внешних кредиторов превысило $25 млрд”, – написал он в Facebook в понедельник.

Данилишин уточнил, что за соответствующий период из Украины были выведены дивиденды в пользу нерезидентов на $8,5 млрд и проценты по прямым инвестициям на $1,6 млрд, тогда как поступления прямых иностранных инвестиций без реинвестированных доходов составили $5,1 млрд.