Очередной объект "Укрспирта" приватизировали за 50 миллионов

Очередной объект ГП “Укрспирт” – Лопатинский МПД – приватизировали на онлайн аукционе за 50 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГП “Укрспирт”.
“28 октября 2020 года состоялся успешный аукцион приватизации Лопатинского МПД и хранения спирта из перечня объектов “ГП Укрспирт”, на котором соревновались 4 участника, а цена выросла со стартовых 18 735 537 грн до 50 010 000 грн.
Таким образом Фонд государственного имущества Украины продолжает успешно проводить прозрачные онлайн аукционы по приватизации объектов ГП “Укрспирт” в рамках реализации программы демонополизации спиртовой отрасли и привлекать инвестиции в экономику Украины”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Лопатинского МПД будет считаться официально завершенным, а новый владелец актива получит возможность стать участником нового рынка спирта.
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