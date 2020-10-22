СБУ разоблачила схему незаконного ввоза в Украину зенитно-ракетных комплексов (фото)

Служба безопасности разоблачила схему незаконного ввоза в Украину трех зенитно-ракетных комплексов советского производства на более 110 млн гривен. Правоохранители по данному факту открыли два уголовных производства.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности осуществили незаконный импорт оружия без уплаты обязательных платежей в госбюджет. Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенной декларации во время таможенного оформления товара.
Также дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран. Такая сделка с таможенным оформлением нанесла ущерб госбюджету на 20 млн гривен.
Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоза продукции для ВСУ, однако до украинского войска эти зенитно-ракетные комплексы не попали. Они были сложены на территории одной из баз предприятия в Киевской области.
фото СБУ
Следователи Главного следственного управления СБУ открыли дела по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УКУ. Сейчас продолжается досудебное расследование.
фото СБУ
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