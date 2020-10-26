Как отправить сообщение о приеме сотрудника на работу через электронный кабинет

Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа, и уведомления центрального органа исполнительной власти.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

При заключении трудового договора гражданин обязан подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, а в случаях, предусмотренных законодательством, – также документ об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья и другие документы.

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Уведомление о приеме работника на работу подается собственником предприятия в территориальные органы ГНС по месту учета их в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование до начала работы работника по заключенному трудовому договору.

Способы передачи такого сообщения:

средства электронной связи с использованием квалифицированной электронной подписи ответственных лиц в соответствии с требованиями законодательства в сфере электронного документооборота и электронных доверительных услуг;

на бумажных носителях вместе с копией в электронной форме;

на бумажных носителях, если трудовые договоры заключены не более чем с пятью лицами.

Как передать сообщение в электронном виде:

войти в Электронный кабинет

доступ к личному кабинету предоставляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи;

режим “Ввод отчетности” личной части Электронного кабинета обеспечивает возможность создания отчетности по единому взносу, в том числе уведомления, подписания и подаче такой отчетности в контролирующие органы.

Как сформировать отчетность:

плательщик самостоятельно устанавливает фильтр по параметрам: год, период, в отношении которого создается отчетность, с помощью кнопки «Создать» выбирает тип формы «J(F)30 Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование»;

из предложенного перечня форм выбирает форму «J(F)3001001» Уведомление о приеме сотрудника на работу»;

отмечает соответствующий территориальный орган ГНС (регион, район) в поле «Код ГНИ» (по умолчанию установлен орган ГНС по месту основной регистрации);

(регион, район) в поле «Код ГНИ» (по умолчанию установлен орган по месту основной регистрации); нажимает кнопку «Создать».

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