Как отправить сообщение о приеме сотрудника на работу через электронный кабинет

Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа, и уведомления центрального органа исполнительной власти.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
При заключении трудового договора гражданин обязан подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, а в случаях, предусмотренных законодательством, – также документ об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья и другие документы.
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Уведомление о приеме работника на работу подается собственником предприятия в территориальные органы ГНС по месту учета их в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование до начала работы работника по заключенному трудовому договору.
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