Samsung добавила первой модели Galaxy Fold новые функции

Владельцам прошлогоднего складного смартфона Samsung Galaxy Fold стала доступна одна из наиболее интересных функций модели Galaxy Z Fold 2.
“Речь идёт о возможности использовать фронтальный дисплей смартфона в качестве видоискателя для главной камеры на задней панели. Когда смартфон раскрыт, это позволяет лучше компоновать кадр при съёмке автопортретов на основную камеру. Эта функция (и ряд других, изначально реализованных в Galaxy Z Fold 2) стала доступна пользователям Galaxy Fold вместе с выходом обновления прошивки мобильного устройства”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо этого улучшения при съёмке автопортретов, обновление также принесло на Galaxy Fold поддержку режима Capture View Mode. Он позволяет кадрировать фотографию на одной половине главного экрана и просматривать до пяти последних фотографий или видео на другой половине. Режим Pro Video внедряет возможность съёмки видео с соотношением сторон 21:9 и частотой 24 кадра в секунду.
“Оригинальный Galaxy Fold также получил несколько функций Samsung Galaxy Z Fold 2, предназначенных для повышения производительности. Например, App Pair позволяет установить ярлык для запуска до трех приложений одновременно в предпочитаемом макете с разделённым экраном. Это означает, что если пользователь хочет, чтобы приложение Twitter было открыто на одной половине экрана, а YouTube – на другой, то он может создать ярлык, чтобы запускать эти приложения вместе и настраивать их так, как нравится. Теперь также можно расположить окна с разделенным экраном по горизонтали”, – подчеркивает издание.
Данное обновление с новыми функциями для Samsung Galaxy Fold уже начало распространяться среди пользователей, но сроки его фактической доступности “могут отличаться в зависимости от оператора или рынка”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларированиеВчера, 11:30 - 619 11
"На более насущные программы": в правительстве объяснили, зачем перебросили средства онкобольным на дорогиВчера, 09:00 - 1335 5
Испания планирует ввести налог для самых богатых из-за коронакризисаВчера, 18:30 - 266 4
Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)Вчера, 17:06 - 953 4
В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверенияВчера, 08:02 - 6073 4
В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверенияВчера, 08:02 - 6073 4
lifecell повысит расценки с ноября: какие тарифы подорожают, а какие – закроютВчера, 11:14 - 5066
Локдаун в действии: карантин вынудил закрыться известную киевскую сеть пиццерий - СМИВчера, 10:45 - 1972 1
В ВР предлагают повысить лимит на зарубежные посылки до 150 евроВчера, 15:00 - 1933 1
В случае осуществления расчетов через платежный терминал необходимо применять РРОВчера, 08:43 - 1672 1
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)Вчера, 10:53 - 174
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)Позавчера, 11:20 - 447
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 502
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 812
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 470 1