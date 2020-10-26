Samsung добавила первой модели Galaxy Fold новые функции

Владельцам прошлогоднего складного смартфона Samsung Galaxy Fold стала доступна одна из наиболее интересных функций модели Galaxy Z Fold 2.

“Речь идёт о возможности использовать фронтальный дисплей смартфона в качестве видоискателя для главной камеры на задней панели. Когда смартфон раскрыт, это позволяет лучше компоновать кадр при съёмке автопортретов на основную камеру. Эта функция (и ряд других, изначально реализованных в Galaxy Z Fold 2) стала доступна пользователям Galaxy Fold вместе с выходом обновления прошивки мобильного устройства”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо этого улучшения при съёмке автопортретов, обновление также принесло на Galaxy Fold поддержку режима Capture View Mode. Он позволяет кадрировать фотографию на одной половине главного экрана и просматривать до пяти последних фотографий или видео на другой половине. Режим Pro Video внедряет возможность съёмки видео с соотношением сторон 21:9 и частотой 24 кадра в секунду.

“Оригинальный Galaxy Fold также получил несколько функций Samsung Galaxy Z Fold 2, предназначенных для повышения производительности. Например, App Pair позволяет установить ярлык для запуска до трех приложений одновременно в предпочитаемом макете с разделённым экраном. Это означает, что если пользователь хочет, чтобы приложение Twitter было открыто на одной половине экрана, а YouTube – на другой, то он может создать ярлык, чтобы запускать эти приложения вместе и настраивать их так, как нравится. Теперь также можно расположить окна с разделенным экраном по горизонтали”, – подчеркивает издание.

Данное обновление с новыми функциями для Samsung Galaxy Fold уже начало распространяться среди пользователей, но сроки его фактической доступности “могут отличаться в зависимости от оператора или рынка”.