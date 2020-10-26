В LG рассказали, что делать с "серыми" телевизорами

Владельцам телевизоров производства компании LG, которые в будущем могут столкнуться с блокировкой функции Smart TV, советуют обращаться в клиентскую службу поддержки или сервисный центр LG.
Об этом сообщает itc.ua со ссылкой на заявление LG.
В октябре стало известно, что владельцы “умных телевизоров” LG в Украине после обновления прошивки, которое выйдет 16 ноября, могут столкнуться с ограничением или полной блокировкой функциональности Smart TV.
Проблема затрагивает только модели, произведенные LG для продажи в других странах, а не в Украине. То есть, речь о так называемых “серых” телевизорах, ввезенных в Украину неофициально.
В официальном комментарии компания призвала покупать технику в официальных магазинах-партнерах, а также пообещала “простые пути решения проблемы”.
“Техника LG, которая поступает на территорию Украины, облагается таможенными платежами и проходит обязательную сертификацию, чтобы соответствовать требованиям технических регламентов. Это является гарантией ее адаптации и готовности к работе в Украине, а также подтверждает наличие гарантии от завода-производителя и обслуживание официальными сервисными центрами.
К сожалению, иногда телевизоры и другая техника поступает на территорию страны в обход этих правил. Неофициальная продукция не имеет специальной маркировки и сертификатов. Это значит, что качество её работы в условиях определенных коммуникаций не проверено, … а набор программного обеспечения может быть неполным или локализирован для другой страны”, – заявили в LG.
Чтобы полноценно пользоваться услугами Smart TV, производитель рекомендует проверять технику на наличие знаков соответствия и воздержаться от необдуманной покупки товаров в непроверенных магазинах.
Под блокировку могут попасть несертифицированные модели 2020 года следующих серий:
OLED: CX, GX, WX, ZX.
NanoCell: NANO806, NANO866, NANO916, NANO956, NANO996, NANO906.
UHD: UN8500, UN8100, UN7400, UN7390, UN7100.
В LG признают, что нередки случаи, когда продавцы осознанно вводят покупателя в заблуждение, продавая им несертифицированный товар.
Нынешним владельцам телевизоров, которые в будущем могут столкнуться с блокировкой, компания советует обращаться в клиентскую службу поддержки или сервисный центр LG.
В заявлении производитель говорит о потенциальной возможности доукомплектации оригинальными элементами, которые необходимы для корректной работы и устранении неполадок сотрудниками сервиса.
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