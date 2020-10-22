Криклий рассказал, почему возобновили движение поездов в "красные" зоны

“Укрзализныця” от 26 октября возобновила продажу билетов на некоторые из направлений “красной” зоны, потому что на железной дороге больше всего соблюдаются карантинные требования.
Об этом в эфире “Сніданку з 1+1” рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
“Большинство ограничений сняли, потому что на “Укрзализныце” соблюдаются карантинные требования. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок. Там контролировать это значительно труднее. Что касается электричек, то надо ограничивать количество пассажиров, которые заходят в вагоны – есть посадочные места. Надо более действенно осуществлять этот контроль”, – подчеркнул глава министерства.
На вопрос, могут ли в поездах вернуться к заполненности мест в шахматном порядке, он ответил, что вполне вероятно, если будет соответствующая рекомендация Минздрава.
Криклий также отметил, что на новогодние и рождественские праздники “Укрзализныця” может назначить дополнительные поезда по популярным направлениям. “Пассажирские перевозки до сих пор не вышли на стопроцентную загруженность, как было в прошлом году. Дополнительные поезда по популярным направлениям – это вполне вероятно. Замечу, что пассажиры имеют теперь возможность покупать билеты за 90 дней, а потому можно заранее планировать поездки”, – говорит Владислав Криклий.
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